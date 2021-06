Peter Bonde. Foto: Thomas Olsen

Tirsdagstræner: Bonde fuldender det grønne håb

Sport Sjællandske - 01. juni 2021 kl. 10:13 Af John Ringstrøm

»It's a match!«

Sådan plinger det frem på skærmen på datingapp'en Tinder, når to parter synes godt om hinanden og måske endda indleder et langt forhold.

Det ligner i den grad også det helt rigtige match mellem Næstved Boldklub og Peter Bonde, som søndag offentliggjorde deres fremtidige partnerskab.

63-årige Bonde som ny cheftræner i sin gamle klub er jo ren manna for de grønne sjæle, og kan man snakke om en fuldbyrdelse af klubbens ambition om igen at blive lokalforankret og implementere den »grønne« linje fra yngste årgange til divisionsidolerne, kan der ikke findes nogen mere oplagt trænersigning.

Det kan godt være, at Peter Bonde ikke har haft ansvaret for et herreseniorhold i årevis, men hvorfor skal det være et kriterium i sig selv. Han har livslang erfaring med fodbold og har trænet hold på mange niveauer.

Bare det at have assisteret chefen Morten Olsen på det danske A-landshold i et helt årti, er et kæmpe kvalitetsstempel.

Her skal man ikke glemme, at Bonde har haft med landets ypperste fodboldspillere at gøre, og mens Olsen stod for styringen af begivenhederne på banen, tog Bonde sig blandt andet af spillernes ve og vel udenfor - men også et gigantisk bagvedliggende analysearbejde af modstandere. Så han ved om nogen, hvordan man sætter spillere op til både venskabs- og VM-kampe, og ved hvad der skal til for at få dem til at yde deres optimale.

Der er selvfølgelig lysår til forskel på landsholdet og Næstveds 2. divisionshold, men kan Peter Bonde bare projicere enkelte elementer fra sine tidligere trænergerninger og over til sin kommende, bliver det en gevinst for »de grønne«.

Sydsjællænderne har lige nu allermest brug for kontinuitet, en fundamental tilgang til det at være divisionsklub, der vil være med om de sjove placeringer, og ikke mindst en tro på tingene. De har været trukket så meget gennem sølet de seneste to år fra amerikanske »skrigeskinker« til tysk arrogance, at en total ligegyldighed med klubben var ved at opstå hos selv de mest inkarnerede fans.

Seks trænere har været igennem svingdøren, siden Michael Hemmingsens afgang i sommeren 2019. Men med klubben tilbage på lokale hænder ved juletid 2020 blev en ny æra indledt og et kæmpe oprydningsarbejde lå for døren. Nu er ejer/direktør Peter Nielsen og kompagnonerne efterhånden så langt, at lyset igen er brudt igennem horisonten. Og med ansættelsen af Peter Bonde - og Ulrik Balling som assistent - kan ingen længere klandre klubben for at køre slingrekurs.

Den sydsjællandske boldklub har tidligere forsøgt sig med unge, fremadstormende trænere. Lysende talenter, sagde man, men hvor godt gik det...? Nej, vel.

Der har da været et par fine navne imellem også for ikke at tale om efterhånden en del udlændinge - eller også skal der ikke tales om dem. Men hvornår har Næstved Boldklub haft de bedste resultater i nyere tid. Det har været under rutinerede trænere som Kim Poulsen, Michael Hemmingsen og... Peter Bonde. Med sidstnævntes pokalfinale i 1994 som et af klubbens højdepunkter. Jovist var holdet et andet dengang, men man lå trods alt kun i den næstbedste række og tabte alligevel kun på nogle halvsløje straffespark til mægtige Brøndby.

Peter Bonde har selvfølgelig også haft nedture i sine forrige trænerperioder i Næstved, men hvem har ikke det som træner. Hvis man ikke har set en nedrykning i øjnene, eller en ond stime af tabte kampe og skænderier med presse, spillere og arbejdsgivere i øjnene, har man ikke været rigtig træner.

Der er nu også gået 22 år, siden den store, lyslokkede skolelærer sidst var cheftræner i sin sydsjællandske klub, og det skal blive rigtig spændende at se, hvad den erfaring har gjort ham.