Tilskuerne er kommet tilbage for at blive

Ventetiden er overstået. Nu kan hungrende fodboldfans igen stå i lange køer ude på stadion, mens de venter på at få fadøllene skænket og dufte kullet fra grillen, hvor der bliver langet et hav af stadionplatter ud på rillerne.

For første gang i uendeligt lang tid var der nemlig igen i weekenden tilskuere på stadion til kampe i 2. division, og tilskuernes tilstedeværelse kunne både mærkes og ses fra første fløjt. I forvejen havde man allerede tyvstartet lidt i midt ugen i Superligaen, da der var fuld spillerunde i landets bedste række, og hvor man igen kunne høre højlydte jubelbrøl til trods for, at jeg selv måtte nyde kampene foran tv-skærmen.

Lad mig bare slå det fast med syv søm. Tilskuerne er kommet for at blive. Også selvom vi fortsat har gang i corona-pandemien, som stadig hærger over det danske landskab. Jeg skal hverken gøre mig til corona-ekspert eller noget, men når man færder sig ude på stadion blandt et par hundrede fans, kan man sagtens fornemme, at folk har respekt for corona-situationen. Folk opfører sig pænt og respekterer restriktionerne og forholdene til kampene.

Det er i hvert fald mit indtryk. Jeg så eksempelvis ingen fans stå og kramme hinanden, når de jublede over en scoring i weekendens løb. Jeg har selv stået mange gange på tribunen før corona og jublet, når bolden blev puttet i kassen, så jeg ved om nogen, at det kan være utroligt fristende at udløse sit jubelbrøl med et kram til sine nærmeste, som man deler oplevelsen med.

Derfor synes jeg også, det er på sin plads at rose de fans, der var mødt op på stadion til kampene i 2. division. Så ved jeg godt, at der er langt færre tilskuere på lægterne i landets tredjebedste fodboldrække, men vilkårene er de samme. Det kan samtidig ikke understreges nok gange, hvor stor en betydning fans har for fodbold.

Spillerne kan mærke opbakningen på banen, og det smittede også af, når man talte med aktørerne efter kampene. Alle har savnet fans på stadion. Hvem har ikke savnet den trofaste tilhænger gennem 20-25 år, der altid står på lægterne og råber ad spillerne, når de laver en skidt aflevering, eller jubler med en stor decibel, når heltene scorer eller vinder en fodboldkamp?

Tilskuere er med andre ord en del af rammen om en fodboldkamp. Det er med til at gøre fodbolden til en charmerende sportsgren, for det er med stemningen på stadion, at man virkelig kan fornemme det fællesskab, som der hersker i sporten. Fodbold er følelser, siger mange, og jeg kan kun tilslutte mig det kor. Fodbold er nemlig på både godt og ondt. Derfor hører tilskuerne også med i pakken, når der skal afvikles kampe rundt omkring i landet. Forestil jer et scenarie, hvor der blev lukket permanent og for evigt for tilskuere på de gamle, slidte plastiksæder eller på de gamle stenbelagte tribuner med et rækværk stående på sig. Det ville ikke være det samme, vel?

Med andre ord. Tilskuerne er igen kommet for at blive på stadion. For fodbold og fans hører sammen!