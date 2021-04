Tilskuere til bededagsbold i Næstved

De har sukket og bedt om at komme til fodbold og nu lykkes det endelig igen for tilskuerne at komme ind på stadion i Næstved og se deres yndlinge spille hjemmekampe i 2. division.

- Vi inddeler siddetribunen i to sektioner - en for betalende tilskuere i enden mod Arena Næstved og en for sponsorer og sæsonkortholdere i den anden ende. På den måde har vi mulighed for at have 800-900 indenfor på siddetribunen med de restriktioner, og der skal også være toiletforhold for begge ender. Men jeg vil mene, det er godt nok, hvis der kommer 500-600 tilskuere. Det er jo første gang efter coronaen og det er Store bededag. Så selv om vi har prøvet det før, kan vi stadig nå at lære lidt frem mod kampen mod Nykøbing FC (2. pinsedag 24. maj), hvor vi forventer endnu flere, konstaterer Peter Nielsen.