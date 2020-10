Se billedserie Sabina Adilovic havde svært ved at finde motivationen i sidste sæson, men tilgangen af stærke udenlandske spillere har fået hæveren til at fortsætte i VK Vestsjælland. Foto: Christina Hesselholt/VK Vestsjælland

Tilgang udefra gav forstærkning indefra

Sport Sjællandske - 09. oktober 2020 kl. 12:28 Af Claus Rasmussen Kontakt redaktionen

Egentlig havde Sabina Adilovic besluttet sig for at stoppe med volleyball på topplan efter sidste sæson, men alligevel var hun på holdsedlen, da VK Vestsjælland mødte Holte i sæsonpremieren i Volleyligaen forleden.

Og selv om hun ikke kom på banen, bliver ikke sidste gang den 21-årige hæver fra Slagelse trækker i trøje nummer 1. Hun har nemlig fortrudt sit farvel.

- Jeg manglede motivationen i sidste sæson og ville gerne give slip, mens jeg stadig syntes, det var sjovt, siger Sabina Adilovic.

Hun kom dog på andre tanker, da træner Jovan Sajnberger fortalte om de nye spillere, der var på vej.

VK Vestsjælland har blandt andre hentet colombianeren Oriana Guerrero og Sofija Richlieva fra Makedonien, og det gør en forskel for motivationen.

- Det er noget helt andet, når der er to udenlandske spillere, som presser på til træning. Og de er meget dygtige, siger Sabina Adilovic, der samtidig er med til at få Sofija Richlieva til at føle sig hjemme i klubben.

- Vi taler samme sprog, og det har meget at sige. Jeg kan komme med nogle fif og nogle tips, og vi forstår bare hinanden på en anden måde, siger Sabina Adilovic, der stammer fra Sarajevo i Bosnien-Herzegovina.

Selv om Sabina Adilovic har sagt ja til at tage en tørn mere, er det dog ikke for fuld kraft. Endnu i hvert fald.

- Jeg går i skole i Odense, hvor jeg læser marketing, og så har jeg også et studierelevant job. Så jeg har aftalt med Jovan, at jeg træner to gange om ugen, siger Sabina Adilovic.

Holdkammeraterne træner fem gange, og derfor er hæveren da også mest med som reserve for Sofija Richlieva, der spiller samme plads.

- Jeg er lidt bagud med nogle ting. Det kan jeg godt mærke. Men jeg kan jo stadig godt finde ud af at spille volley, siger Sabina Adilovic, der hellere vil spille en mindre rolle på ligaholdet end nøjes med hyggevolley i lavere rækker.

- Jeg tror, jeg er for meget konkurrencemenneske til bare at spille for sjov. Det tror jeg, ville irritere mig. Så nu starter jeg stille og roligt op igen og forsøger at finde glæden. Og så håber jeg at kunne være med til at indfri de nye ambitioner i klubben. De vil gerne med til Final 4 - og det vil jeg også, siger Sabina Adilovic.

Næste opgave for VKV- kvinderne er på udebane mod DHV Odense i pokalturneringen 17. oktober, mens næste ligakamp er 28. oktober ude mod ASV Elite i Aarhus.