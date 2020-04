- Vi er startet stille og roligt. Efter en lang pause skal man ikke forcere noget, men finde ind i en rytme igen, siger Niclas Nøhr, der glæder sig over, at landholdstræningen er genoptaget.Foto: Claus Rasmussen

Tilbage på træningsbanen

Sport Sjællandske - 19. april 2020

Mens langt de fleste danske sportsfolk stadig må nøjes med at drømme om at genoptage spillet, er landsholdet i badminton tilbage på banen.

Torsdag trænede spillerne for første gang siden corona-nedlukningen i de sædvanlige rammer på Det Nationale Elite Træningscenter i Brøndby Hallen, og mønboen Niclas Nøhr glæder sig over at være i gang igen.

- Det er dejligt, vi kan begynde at træne. Og det er heldigt, vi har fået lov - selv om vi skal tage en masse forholdsregler, siger den 28-årige doublespiller, der ikke kommer så tæt på sin makker, som han plejer.

Som på mange andre arbejdspladser skal spillerne nemlig holde to meters afstand, og desuden er truppen delt op i mange mindre hold.

- Så vi er kun fire-seks spillere og én træner i hallen af gangen, og så er træningen spredt ud over hele dagen. Vi har en halv times opvarmning og en times badminton. Vi bruger også kun hveranden bane, og vi forlader hallen, når vi har trænet og har ingen kontakt med de andre, siger Niclas Nøhr.

- Det er begrænset, hvor meget vi kan lave i forhold til en almindelig træning, men vi gør det, så godt vi kan, uden at komme for tæt på hinanden på banen. Og det er udmærket. Vi har fået mulighed for at have en ketcher i hånden og slå bolden over nettet, så nu kan vi begynde at indhente noget af den tabte tid.

Mens træningen har været aflyst på grund af coronaen, har spillet forsøgt at holde formen ved lige på egen hånd, men det er ikke det samme, som en fast mødetid i hallen.

- Det betyder meget at få hverdagen op og stå igen, siger Niclas Nøhr.

- Det er noget andet end at stå og slå bolde op af en mur eller træne fysisk. Man kan jo ikke træne fysisk otte timer om dagen. Det bliver måske til halvanden til to timer, og dem kan man finde på mange tidspunkter. Og når det er lige meget om man træner fra 10-12 eller 16-18, så føles det hurtigt som om, man kører på frihjul, og det hele bliver lidt dovent.

Selv om den nu igen står på daglig badmintontræning, forsøger Niclas Nøhr at tage det roligt.

- Vi har ligget stille i lang tid, så man skal passe på kroppen og undgå skader, siger Niclas Nøhr, der dog også har en anden grund til en tålmodig genstart. Han vil ikke brænde ud i træningshallen før tid.

- Jeg vil ikke sætte forventningerne for højt, men prøver at taget det, som det kommer. Vi ved jo ikke, om der går to måneder, fire måneder eller et halvt år, før vi skal ud og spille turneringer igen. Nogle er allerede ved at gå op i limningen over det, men der kan sagtens gå lang tid endnu, siger Niclas Nøhr.

- Det er jo ikke kun Danmark, der skal åbne op. Det skal de andre lande også, og personligt regner jeg med mindst fire måneder endnu, før der bliver turneringer. Så jeg tror slet ikke, vi har prøvet det hårde endnu, bare fordi vi har gået hjemme i en måned. Det tager nemlig enormt meget energi at rende og træne i fire-fem måneder uden at komme ud og spille, siger han.

Et andet område spillerne bruger energi på for tiden er økonomi.

Uden turneringer er der ingen præmiepenge at hente, og med en økonomisk krise på grund af coronaen, er både sponsorer og klubber forsigtige.

- Det er jo mit job at spille badminton, og nu har jeg været udelukket fra mit arbejde i en måned. Jeg har nogle gode sponsorer, men man vil jo gerne vise noget fornuftigt spil, og det er der ikke mulighed for. Så det er lidt en ond cirkel. Men heldigvis har jeg en aftale på plads og fortsætter i Greve i næste sæson, siger Niclas Nøhr, der til gengæld ikke spiller for nogen udenlandske klubber, som flere andre danskere ellers gør.

Så det er måske en mulighed.

- Det kan godt være, jeg kommer til at tænke alternativt for at få det til at hænge sammen, siger Niclas Nøhr.