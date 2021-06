- Det er surrealistisk at have haft hjertestop. Man kan næsten ikke selv forstå, at det passer, og det er virkelig svært at forklare, hvordan man har det med det, siger Lukas Olesen. Foto: Simon Ydesen

Tilbage på banen efter hjertestop

15. juni 2021 Af Claus Rasmussen

Der var mange, der kneb en tåre, da Christian Eriksen lå livløs på græstæppet i Parken lørdag aften.

Men for Lukas Olesen kunne én slet ikke gøre det.

Landsholdsstjernens pludselige hjertestop i EM-kampen mod Finland satte nemlig gang i masser af tanker hos den 20-årige målmand.

11. januar faldt han selv om under træning i Slagelse og måtte have livreddende førstehjælp for at få hjertet til at slå igen.

- Det var meget svært for mig at se Christian Eriksen falde om, og jeg blev meget berørt, for det bragte ting tilbage fra mit eget forløb, siger Lukas Olesen.

Den unge keeper husker godt nok ikke selv sit eget hjertestop. Men han ved fra nærmeste hold, hvad sådan en oplevelse gør ved pårørende og holdkammerater.

- Jeg sov jo bare - uden at drømme. Men det hårdeste er, at tænke på, hvor svært det var for ens nærmeste. Det er umuligt at sætte sig ind i, siger Lukas Olesen.

- Jeg tænkte især på Christian Eriksens familie, og jeg er ekstremt lettet over, at det gik godt. Jeg er også glad for, at det ikke var nødvendigt at lægge ham i koma, og nu håber jeg bare, at han kommer stærkt tilbage.

Lukas Olesen lå selv halvandet døgn i koma, inden lægerne på Riget bragte ham helt tilbage til livet igen.

Med den genvundne bevidsthed fulgte der dog også masser af spørgsmål, som Christian Eriksen sikkert også stiller sig selv.

- Jeg tænkte først og fremmest på min familie, og så tænkte jeg på, hvorfor det skete for mig, og hvad der skal ske med min fodboldkarriere, siger Lukas Olesen.

- »Hvorfor« fyldte meget i starten. Jeg ville jo gerne vide, om der var noget, jeg kunne have gjort anderledes. Jeg har stadig ikke fået svar, men efterhånden har jeg sluppet tanken. Så det er fint nok for nu, siger han

Næsten et halvt år efter sit hjertestop er Lukas Olesen ikke helt færdig med undersøgelser, og han har stadig nogle få restriktioner - for eksempel i forhold til hård styrketræning.

- De fleste undersøgelser foregik, mens jeg var indlagt, og de er helt bestemt super dygtige på Riget. De er også dygtige til at forklare, hvad der skal ske, så jeg følte mig i gode hænder, siger Lukas Olesen.

Lige nu er Christian Eriksen i de samme gode hænder, og Lukas Olesen kan også se lighedspunkter mellem den måde landsholdskollegerne og klubkammeraterne i Slagelse agerede ved at slå ring om de to uheldige spillere - både fysisk og i overført betydning.

- Stor cadeau til landsholdet og den måde, de tacklede det på. Jeg oplevede det samme i Slagelse, hvor alle i klubben var verdensklasse og beskyttede mig. Jeg har også talt med flere af dem om det flashback de oplevede da Eriksen faldt om. De kunne jo se det med det samme, siger Lukas Olesen, der glæder sig over at være kommet ud på den anden side uden hverken fysiske eller psykiske mén.

- Jeg synes nærmest, jeg er en bedre udgave af mig selv end før. Man finder jo ud af, hvad der er vigtigt og sætter mere pris på dem, man omgiver sig med, og det der gør en glad, siger Lukas Olesen.

Én af de ting er fodbold, og her er den unge målmand også i gang igen og vogtede målet, da Slagelse og Gørslev spillede 3-3 i sjællandsserien i sidste uge.

- Jeg glædede mig til at komme i gang, teste mig selv af og se, hvordan jeg havde det med at spille kamp igen. Og det var dejligt at være tilbage på den måde også, siger Lukas Olesen.

Hvordan fremtiden på banen ser ud, ved han dog endnu ikke, for kontrakten med Slagelse udløber 30. juni.