Tilbage på banen efter et halvt års pause

Sport Sjællandske - 22. oktober 2021

Da Team Skælskør spillede Final 4 i Badmintonligaen i juni, måtte Irina Amalie Andersen nøjes med at se på, og faktisk har hun ikke været i aktion for DM-bronzevinderne siden udekampen mod Vendsyssel i februar.

Siden foråret har smertefulde knæproblemer nemlig tvunget den 23-årige damesingle til at holde pause fra sporten, men nu er hun endelig tilbage på træningsbanen på Badminton Europes center i Holbæk.

- Jeg har to bruskskader i højre knæ. Det gør virkelig ondt, og man kan ikke operere det. Men jeg har fået at vide, at jeg kan træne det op, så jeg kan spille, siger Irina Amalie Andersen, der er glad for endelig at have fået identificeret problemet.

- Jeg havde mistanke om, at det var noget med menisken, og jeg var bange for at træne. Jeg frygtede, det kunne blive værre, og jeg for eksempel kunne risikere at rive et ledbånd over, eller noget andet kunne gå galt, siger hun.

- Men nu har jeg fået at vide, at jeg ikke kan ødelægge noget ved at træne. Så nu er jeg ikke så bange mere.

Frygtede karrierestop

En tilsvarende skade kostede for nylig Lasse Mølhede deltagelsen på herrelandsholdet i Thomas Cup, og i Irina Amalie Andersens tilfælde frygtede hun, at det var slut med elitebadminton.

- Jeg fik at vide, at jeg kunne have ondt i en måned, i fem år eller resten af livet. Og da følte jeg, at min karriere var slut, og jeg skulle være skadet for evigt, siger Irina Amalie Andersen, der har haft svært ved at tackle den lange pause rent mentalt.

- Et halvt år er virkelig lang tid. Det har været rigtig svært, og jeg har ikke haft det så godt i perioden. Jeg syntes, det var rigtig trist. Også fordi jeg blev student i sommer, og planen var, at jeg kun skulle fokusere på badminton nu, siger Skælskør-spilleren.

Nu har hun dog fået vendt situationen til noget positivt, og hun er i fuld gang med den fysiske træning.

- Jeg har fået styrketrænet en masse, og det havde jeg brug for - for jeg har altid bedre kunne lide at spille badminton..., siger hun med et grin.

Dejligt at spille om point

For et par uger siden vendte Irina Amalie Andersen endelig tilbage til banen med en ketcher i venstrehånden, og nu træner hun næsten på fuld tryk.

- I fredags var jeg med til at spille nogle små kampe til træning. Det var SÅ dejligt, og jeg kunne slet ikke stoppe med at smile, da jeg spillede den første duel i fem en halv måned, siger Irina Amalie Andersen.

Går det som planlagt den kommende tid, regner hun med at være klar til Team Skælskørs næste ligakamp mod Odense 8. november. Og i det hele taget er badmintonkarrieren på vej tilbage på sporet.

- Knæet kan ikke så godt lide at løbetræne og gå på grund af de stød, det giver. Og jeg styrketræner uden for meget vægt på, men stadig nok til, at jeg får bygget muskler på. Så jeg er lige ved at finde ud af, hvordan knæet reagerer, siger Irina Amalie Andersen.

- Og så er jeg helt klar til at give den gas, siger hun.