Irina Amalie Andersen tabte aftenens flotteste kamp til veninden Julie Dawall. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

Tiden løb fra Skælskør

Sport Sjællandske - 03. december 2020 kl. 22:21 Af Claus Rasmussen Kontakt redaktionen

Der var kaos hos Team Skælskør op til torsdagens hjemmekamp mod Værløse.

Den svenske herresingle Felix Burestedt meldte afbud på grund af sygdom, og i stedet fik sportschef Steen Schleicher Pedersen fat i tyske Fabian Roth som afløser og ændrede holdet i Badminton Danmarks system.

Klokken 16.03 gik det dog op for Skælskør-truppen, at holdændringen ikke var registreret, og dermed måtte Roth ikke spille.

Dermed vandt Værløse 2. herresingle uden kamp, og da spillet blev sat i gang bragte Daniel Lundgaard og Ditte Søby Hansen også Værløse foran 2-0 med en sejr i to sæt over Ruben Jille og Alyssa Tirtosentono.

Med lodder, trisser, livremme og seler lykkedes det Mads Pieler Kolding og Selena Piek at bringe hjemmeholdet på tavlen. Skælskør-parret slog Mathias Thyrri og Mai Surrow 21-17 i tredje sæt.

På det tidspunkt var Irina Amalie Andersen og Julie Dawall ikke nået ret meget mere end halvvejs gennem 1. damesingle.

Irina Amalie Andersen vandt første sæt 26-24 - på sin fjerde sætbold - men Julie Dawall havde flest kræfter til andet sæt og tog det med 21-11.

Favoritten fra Værløse drønede også i front med 5-0 i tredje sæt, før Irina Amalie Andersen fik sin tredje eller fjerde luft. Ved 15-15 sev det den sidste vind dog ud af Skælskør-spilleren, og så sluttede det hele med et drop i nettet til Dawall-sejr 21-16.

2. damesingle mellem Skælskørs svensker Ashwathi Pillai og Sofie Holmboe Dahl var en skærende kontrast til dramaet hos førstekvinderne.

Pillai satte - forhåbentlig - personlig rekord i uprovokerede fejl, og modstanderen tog gladelig imod de tidligere julegaver.

Meget symptomatisk sluttede Skælskør-spilleren med at slå tre drop midt i nettet, og så kunne Sofie Holmboe Dahl glæde sig over en sejr på 21-15, 21-13.

Med 1-4 på lystavlen var der maksimalt pres på værterne, og i første omgang var det op til hollandske Mark Caljouw at pynte på stillingen i 1. herresingle.

Selv om Rasmus Messerschmidt blev kørt over med 21-13 i første sæt, så overgav han sig dog langt fra frivilligt.

Værløse-spilleren vandt andet sæt 21-19, og så fulgte et slidsomt tredje sæt, hvor den ene maratonduel afløste den anden, og den udvikling passede Caljouw bedst, og han lukkede kampen til 21-12 på en skarp netruller.

I mellemtiden var Selena Piek og Alyssa Tirtosentono godt i gang med at reducere yderligere for hjemmeholdet.

Hollænderne vandt damedoublen over Mai Surrow og en godt gennemstegt Julie Dawall i to sæt, og så skulle holdkampen afgøres i de to herredoubler.

Apropos gennemstegt så skulle både Mark Caljouw og Rasmus Messerschmidt på banen endnu engang.

Caljouw og landsmanden Ruben Jille mod Mathias Thyrri og Ditlev Jæger Holm i 2. herredouble, og Rasmus Messerschmidt sammen med Daniel Lundgaard mod Mads Pieler Kolding og Kim Astrup i 1. herredouble.

Det var første gang i denne sæson, at Kim Astrup var i aktion for Team Skælskør. Skader har holdt ham ude, men trods den lange pause, var der rigeligt kampform tilbage til at vinde 21-11, 21-16 og udligne til 4-4.

Det helt store comeback blev det dog ikke til. I den niende og sidste kamp holdt Mathias Thyrri og Ditlev Jæger Holm nerverne i ro og slog Ruben Jille og Mark Caljouw i to sæt.

Dermed vandt Værløse 5-4 og sikrede sig 7 af de 12 point i holdmatchen. Til stor glæde for Julie Dawall, der blev en slags matchvinder med sejren i den tætte damesingle mod Irina Amalie Andersen.

- Det var hårdt. Vi kender hinanden rigtig godt for vi er samme årgang og har spillet mod hinanden i alle ungdomsårene. Desuden er vi rigtig gode veninder, og så kan det godt være lidt specielt, siger Julie Dawall.

- Jeg vidste jo godt, at det var en kamp, vi skulle vinde, hvis det skulle gå vores vej, og jeg synes egentlig, det er stærkt, at jeg får hevet den hjem.

Netop den kamp er den eneste, som Team Skælskør for alvor kan ærgre sig over - bortset fra den aflyste 2. herresingle naturligvis.

- Det giver noget kaos, men det kan vi ikke bruge som undskyldning. Værløse spiller en god kamp, og det er jo ikke sikkert, at vi havde vundet, selv om Felix havde været her, siger Steen Schleicher Pedersen, der kan trøste sig med, at Skælskør stadig er på førstepladsen i Badmintonligaen.