Det varer en rum tid endnu, før Christian Enemark (t.v.), Luis Fernando og de øvrige Næstved-spillere kan komme i aktion. Foto: Rasmus Terkelsen Foto: Rasmus/TERKELSEN-MEDIER.DK

Tiden går uden indtægter

Sport Sjællandske - 23. april 2020 kl. 10:12 Af John Ringstrøm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fodbolden er stadig på stand-by over det meste af Verden. Senest har Belgien og Holland dog udtrykt ønske om at aflyse hele sæsonen, mens man i mange andre lande håber at kunne spille færdig.

Det gør man også i Danmark, hvor blandt andre Næstved Boldklubs direktør Peter Nielsen har en stærk tro på, at sæsonen i 1. division bliver afgjort på fair og spillemæssig vis.

- Jeg er meget overbevist om, at vi kommer i gang. Kan vi starte 24. maj (som umiddelbart er den dato, der stræbes efter fra Divisionsforeningens side, red.), kan vi nå at spille sæsonen færdig. Men jeg er mere spændt på programmet. Vi havde efter planen en del hjemmekampe til sidst, og bliver der lavet om på det, kan det blive et minus for os. Men vi sidder og afventer situationen. Vi kan ikke gøre noget, uden vi får en udmelding, siger Næstved-direktøren.

Kommer Danmarksturneringen i gang, bliver det formentlig uden tilskuere. Det nye forsamlingsforbud, der kun måske bliver sat i værk efter 10. maj med maksimalt 500 mennesker på samme sted frem til 1. september, hjælper på det, men vil alligevel give klubberne udfordringer.

- Reglen er såmænd fin nok, men hvis det også er inklusive sponsorer, spillere og stab, begrænser det jo antal tilskuere. Og hvem skal vi så lukke ind? Vi kunne måske overveje at lade biler køre ind på stadion, for der er jo plads til dem. Vi prøver hele tiden at tænke lidt kreativt, for hvis der ikke sker noget snart, må vi gøre noget, konstaterer Peter Nielsen.

Den sydsjællandske klub driver også en webshop med fan-artikler.

- Men her kan vi måske på et tidspunkt få problemer med at levere, da vi ikke ligger inde med alle varerne - og måske ikke kan få dem, siger direktøren, der som en del andre klubber ikke har valgt at bede om støtte hos Næstveds trofaste tilhængere.

- Jeg har valgt at sætte fokus på vores sponsorer. Vi har altid haft stærke og loyale partnere, men de kan jo også blive pressede. Jeg vil gøre alt for, at alle også er med i den nye sæson, siger Nielsen.

De fleste superliga- og divisionsklubber er også berettiget til nogle af regeringens kompensationsordninger.

- I dag (tirsdag, red.) havde vi klubber et online-møde om kompensationsordningerne. Jo længere tid, der går, jo mere udsat bliver klubberne. Der er kun én klub, der har modtaget lønkompensation. Vi søgte for en måned siden og har endnu ikke modtaget noget. Nu står april-lønnen for døren og der er ingen indtægt. Klubberne er pressede, erkender Peter Nielsen, der også kan søge andre ordninger.

- Man kan man søge kompensation for faste udgifter og også kompensation i forhold til arrangementer/events, men vi kan kun søge én af dem. Her skal man finde ud af, hvad der bedst kan betale sig. Det er et kæmpe regnestykke, for det er jo ikke bare ét tal på en kamp. Der er rigtig mange andre ting, der også skal regnes ind. Det har vi en revisor til at kigge på, siger Peter Nielsen, der hverken be- eller afkræfter, at en klub som Næstved i grove gennemsnitstal har en omsætning på omkring 80.000 kroner for en hjemmekamp.

Sydsjællænderne har altså udsigt til en del »erstatning« af udgifterne, og det er også nødvendigt.

- Vi er ikke truet på eksistensen, men den er hård ved likviditeten. Der er jo hele tiden udgifter og endnu ingen indtægter. Så kontoen er i kritisk tilstand. Men på sigt vil vi være ekstremt truet i forhold til at kunne fastholde vores strategi og set-up i hele klubben, hvis der ikke kommer indtægter langt ind i fremtiden. Det er svært at køre rundt, hvis man ikke har indtægter fra sponsorsalg og så videre. Det er livsnødvendigt for at hjulene kan dreje ordentligt rundt, erkender Peter Nielsen, der har løbende kontakt med klubbens tyske ejer, Fabian Ernst.

- Fabian kender situationen og det er jo det samme i Tyskland. Men pengene skal nok komme, det er bare et spørgsmål om tid. Det er en speciel og hård tid. Jeg holder fanen højt, og det gør spillerne også. Det ved jeg fra dem, jeg er i kontakt med, konstaterer direktøren, der håber snart at få gang i aktiviteterne på anlægget ved Rolighedsvej.

- Vi må og kan jo ikke træne i små grupper, for så ryger vi ud af kompensationsordningen. Vi skal virkelig være sikker på, at vi kan komme i gang, når vi må, siger klubdirektøren.