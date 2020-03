Efter mere end et års pause på grund af en knæskade er Næstveds keeper Jacob Pryts endelig klar til at spille fodbold igen, og med endnu en ufrivillig pause på grund af corona-krisen, kan han nu nå at komme i endnu bedre form, inden der igen fløjtes op til fodbold. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Tiden arbejder for Pryts

Sport Sjællandske - 29. marts 2020

Som alle andre er Næstveds talentfulde målmand Jacob Pryts også berørt af corona-situationen. Han holder sig for sig selv. Kæresten og den nærmeste familie er de eneste mennesker, han har set, siden optrapningen af krisesituationen.

Hjemme på sofaen foran sin Playstation kan Jacob Pryts så trods alt glæde sig over, at den nuværende pause fra fodbolden i og for sig kommer på et godt tidspunkt, selvom udsættelsen af kampe kom på et - for Jacob Pryts - irriterende tidspunkt.

- Jeg var lige blevet clearet til at kunne være med mod Vejle. Om jeg så skulle have spillet er en anden snak, men jeg var i hvert fald klar til at sidde på bænken, og det var et stort mål for mig, så helt personligt var det irriterende, at kampen blev udsat, men jeg kan jo sagtens forstå årsagen, siger Jacob Pryts, der blev knæskadet i en pokalkamp mod AaB for et år siden.

Holder sig i gang

Som alle andre Næstved-spillere er Jacob Pryts hjemsendt med fuld løn i henhold til trepartsaftalen om lønkompensation, men han selvtræner stadig.

- Jamen alt andet ville være dumt. Selvfølgelig skal jeg holde mig i gang, og jeg skal jo også have tiden til at gå med et eller andet. Jeg har i hvert fald en mur ude i haven, der har fået nogle tæsk af en fodbold, siger Jacob Pryts, der dog kalder det en udfordring at få målmandsrelateret træning.

- Det er lidt nemmere for en markspiller, der kan gå ud at sparke til en bold og løbe en tur. Jeg er i et eller andet omfang afhængig af en makker til at sparke bolde til mig, hvis det skal være helt optimalt, men det er jo ikke en mulighed lige nu, så jeg prøver bare at tænke i alternative baner, og det er blandt andet at stå og sparke op på en mur, siger Jacob Pryts.

Den fysiske træning bliver klaret på stuegulvet, men en tur i det lokale fitnesscenter er efterhånden i høj kurs.

- Den form for aktivitet savner jeg godt nok, men der er ikke så meget at gøre ved det. Men det er jo ens for alle, konstaterer keeperen.

Klar fordel

Mens ventetiden for mange andre fodboldspillere er forbundet med rastløshed og uvished i disse uger, så prøver Jacob Pryts at se positivt på den nuværende situation.

- Personligt er det en klar fordel for mig, at vi nu rammer den her pause. Det betyder nemlig, at jeg får nogle ekstra uger til at komme helt tilbage i fysisk topform. Selvom jeg havde fået grønt lys til at spille igen før Vejle-kampen, er der ingen tvivl om, at den nuværende situation er god for mig forstået på den måde, at tiden arbejder for mig, siger Jacob Pryts.

- Jeg kan få arbejdet mere med den fysiske form og min styrke, men det er klart, at jeg savner selve spiltræningen. Jeg er dog optimistisk i forhold til min kampform, da jeg allerede inden pausen kunne mærke, at den del sad meget godt til træning. Jeg har også altid været god i kampsituationer, da jeg lever godt med presset. Det er det, der tænder mig ved at spille fodbold. Derfor kan jeg heller ikke vente med at komme i kamp igen, siger Jacob Pryts.

Næstved-keeperen glæder sig over, at han trods alt er færdig med at tænke på skader og i stedet kan koncentrere sig om at beskytte sig selv og sine nærmeste mod coronavirussen.

- Vi forsøger at holde os mest muligt for os selv. Det ville være så frustrerende, at man blev syg, når det hele forhåbentligt snart åbner op igen, siger Jacob Pryts.