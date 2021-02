Se billedserie Dan Hansen bliver ny cheftræner i Næstved Herlufsholm...

Tid til trænerudskiftning

Sport Sjællandske - 11. februar 2021 Af John Ringstrøm

I tre sæsoner har Tomas Laursen haft ansvaret for Næstved Herlufsholm Håndbolds (NHH) herrehold i 2. division, men når denne sæson slutter - hvis ikke den allerede er slut - er det også slut for Laursen.

Den 45-årige håndboldtræner har valgt at tage en puster og koncentrere sig om sit eget firma, der blandt andet beskæftiger sig med erhvervsejendomme, vedligeholdelse og rengøring.

- Jeg kunne godt tænke mig at prøve noget andet, og det skulle gerne være håndbold på en højere hylde. Men da der ikke rigtig var bud efter mig, drosler jeg lidt ned og har i stedet valgt at koncentrere mig om firmaet, hvor coronaen har åbnet nogle døre. Der er stadig en del bolde i luften, siger Tomas Laursen, som har været træner, siden han var 18 år.

Han kom fra TMS Ringsteds kvindehold til NHHs mænd i foråret 2018. I den første sæson blev det til en tredjeplads i 2. division, anden sæson sluttede uforløst på grund af corona, og i indeværende sæson har sydsjællænderne kun spillet tre kampe, inden corona-pandemien igen satte en stopper for det hele.

- Jeg håber ikke, vi kommer til at spille mere i denne sæson. Det vil ikke være rimeligt for nogle af parterne. Der har været hovsa-på-hovsa-løsninger og kommer vi kun til at spille de tre kampe, giver det ingen mening i kvalifikationskampe i forhold til dem, der kommer fra 1. division og har spillet 24 kampe, konstaterer Laursen, der altså formentlig ikke kommer til at sige farvel på en ordenligt sportslig måde.

- Men det gør mig heller ikke noget. Det kan jeg godt leve med, hvis bare der ikke bliver spillet. Det bliver selvfølgelig svært at undvære håndbold, men jeg tror heller ikke, det er farvel for evigt, siger han.

Også den spillende assistenttræner i NHH, Mikkel »Døve« Pedersen, stopper efter to sæsoner, og han bliver afløst af en tidligere NHH-spiller, Mikkel Hyldebo, der nøjes med assistent- rollen.

Ny cheftræner hos sydsjællænderne de kommende to år bliver Dan Hansen.

44-årige Hansen kommer til Næstved med solid cheftræner-erfaring fra både ud- og indland.

Han har prøvet kræfter med den schweiziske herreliga hos TSV i St. Gallen, men har også været cheftræner for TMS Ringsteds mænd i 1. division, Køges ditto i 2. division samt for 1. divisionskvinderne i Roskilde.

- Lige nu er jeg sportschef for Ajax' ligakvinder, men jeg har altid gerne ville være træner. Så da jeg fik opkaldet fra Næstved Herlufsholm, lød det rigtig interessant. Primært ser organisationen bag holdet superstærk ud, siger Dan Hansen, bor på Østerbro med sin familie.

- Geografisk ligger Næstved Herlufsholm jo også et sted, hvor det er spændende lokalt. Klublivet er der og foreningen er meget med i det. Det er ikke bare et »købehold«. Det kan jeg godt lide, konstaterer Dan Hansen, som venter med at bedømme holdet og mulighederne, til han ser det.

- Men på sigt kan det blive stort. Jeg ved godt, de har snakket om det tidligere, men har også været uheldige med skader og så videre. Jeg mener, mulighederne er der, det skal bare have tid til at forplante sig, siger han.

Den kommende cheftræner har kendt den afgående i mange år og har sparret med Tomas Laursen om skiftet. Men Dan Hansen er også glad for, at få Mikkel Hyldebo som assistent.

- Jeg kender Mikkel rigtig godt, så det glæder jeg mig til, lyder det fra Dan Hansen.

33-årige Hyldebo er lokal. Han stammer fra Herlufmagle og som barn og ung spillede han i NHH. Også hans lillebror Mads udfoldede sit talent på klubbens bedste hold i nogle sæsoner.

Mikkel Hyldebo spillede selv senere en masse seniorbold på divisionsniveau i Jylland og København, men efter tre knæoperationer måtte han stoppe som aktiv. Siden har han høstet trænererfaring i både som ungdomstræner i FIF og som cheftræner for Amager SK i mændenes 3. division. De seneste to sæsoner for Ajax København i samme række som NHH i øvrigt.

- Vi er meget tilfredse med, at det er lykkedes os at træffe aftale for de kommende to sæsoner med Dan og Mikkel. De besidder hver for sig og sammen fantastisk mange kompetencer. Vi har haft et grundigt forløb med dem begge, og jeg tvivler ikke på, at de er de helt rigtige til at sikre den fortsatte udvikling af herrehåndbolden i NHH, siger sportslig ansvarlig, Jens Mølby.

- Vi er i fuld gang med at tilrettelægge kommende sæson - herunder at sammensætte en slagkraftig trup, der vil kunne gøre sig gældende i toppen af 2. division. Den ambition er absolut uændret, konstaterer Mølby.