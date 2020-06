Christoffer Thranes kontrakt med Slagelse løber ud den 30. juni, men han regner med, at han forlænger med en måned, så han også kan være med i de to sidste kampe i sæsonen. Foto: Anders Ole Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Thrane satser på forlængelse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Thrane satser på forlængelse

Sport Sjællandske - 13. juni 2020 kl. 16:41 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Christoffer Thranes nuværende kontrakt med Slagelse B&I står til at løbe ud den 30. juni, så i teorien kan Slagelse risikere at miste sin topscorer i de to sidste og potentielt afgørende kampe mod VSK Aarhus og Dalum.

Det tror hovedpersonen dog ikke bliver tilfældet.

- Jeg har snakket med Søren Andersen (sportschef) om en forlængelse af min kontrakt, så jeg kan spille sæsonen færdig i Slagelse, så det regner jeg med, at vi finder ud af, siger Christoffer Thrane.

Om det bliver til en længere forlængelse ud over den ekstra måned er et helt andet spørgsmål, som Christoffer Thrane ikke har taget stilling til endnu.

- Jeg har ikke taget stilling til, hvad der skal ske efter sæsonen endnu. Der er en lang række faktorer, der spiller ind. Blandt andet vil jeg jo gerne se, hvordan det går os her i Slagelse, før jeg træffer en afgørelse om min fremtid, så det hele er åbent lige nu, men det er noget, som jeg først forventer en afklaring på, når vi har spillet sæsonen til ende, siger Christoffer Thrane, der må forventes at være attraktiv for andre klubber end Slagelse.

- Det kan godt være, men jeg har ikke snakket med andre klubber endnu. Jeg har kun fokus på, at vi skal klare os fri af nedrykning her i Slagelse, siger klubbens topscorer og ubestridte profil.

Under alle omstændigheder kan Christoffer Thrane være med for Slagelse, når det går løs søndag med den første kamp efter coronapausen, Her kommer FC Sydvest fra grænselandet på besøg. Så er spørgsmålet blot, om han er klar til det.

Inden kampen har holdet fra Tønder 18 point, mens Slagelse har 13 point lige over nedrykningsstregen.

- Jeg mener, at den her første kamp bliver ekstremt vigtig. Jeg vil mene, at det her bliver vores vigtigste kamp af de seks, vi skal spille, fordi den kommer til at sætte tonen for resten af foråret. Hvis vi vinder, kommer vi godt fra land, og kan måske spille mere frigjort i de øvrige kampe. Hvis vi taber, så hænger vi fast og kan potentielt ligge under stregen efter runden, siger Christoffer Thrane.

- Vi skal helst vinde vores hjemmekampe, men heldigvis har vi et langt bedre udgangspunkt nu, end da der var fem nedrykkere. Nu kan vi selv afgøre det. Før så det nærmest umuligt ud, så det er i sig selv meget godt for vores motivation. Nu har vi fået en chance, og så skal vi også ud at gribe den mulighed, siger Christoffer Thrane.

Han måtte udgå skadet i onsdagens træningskamp mod Karlslunde, og det svæver stadig i det uvisse, om han kommer til at spille søndagens kamp

- Jeg håber på at kunne være med, men jeg skal lige have testet bentøjet ved lørdagens træning. Jeg kom galt afsted i træningskampen mod Karlslunde. Selvom det var en streg i regningen, så var det alligevel fantastisk at komme ud at spille på en dejlig græsbane igen. Det har jeg savnet ligesom alle andre, siger Thrane.