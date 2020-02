Christoffer Thrane nettede tre gange for Slagelse mod Frem. Foto: Simon Ydesen

Thrane-hattrick grundlagde SBI-sejr

Sport Sjællandske - 18. februar 2020 kl. 21:52 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Slagelses 2. divisionshold viste gode takter, da det blev til en testsejr over Frem, som blev besejret 3-1.

Christoffer Thrane stemplede for alvor ind i 2020, da han blev dagens mand i skysovs for Slagelse med alle tre mål i sejren over Frem.

Christoffer Thrane var første gang på pletten efter 15 minutter, da han var over en ripost fra et forsøg fra angrebsmakkeren Isaac Kannah.

Nogenlunde samme opskrift blev gentaget, da Thrane gjorde det til 2-0. Igen efter forarbejde fra Kannah, der er ved at finde sig godt til rette i Slagelses spil.

Kannah blev så skiftet ud, men det stoppede ikke Christoffer Thrane fra at bombe videre. Han scorede endnu en gang, da han gjorde det til slutresultatet 3-1. Imellem andet og tredje mål havde Frem fået reduceret efter en fejl i Slagelses forsvar.

- Det var dejligt at få scoret nogle mål, konstaterede Christoffer Thrane.

- Vi spillede en fin kamp, og generelt mener jeg, at vi fik holdt dem godt fra chancer igennem hele kampen. Jeg ved godt, at Frem havde et par chancer undervejs, men vi fik skabt mindst ligeså mange chancer, siger Christoffer Thrane, der også roser sit nye makkerskab med Isaac Kannah.

- Det ser spændende ud. Vi supplerer hinanden godt. Der er helt sikkert nogle gode takter i det, siger Christoffer Thrane.

I det hele taget så det godt ud for Slagelse, der i vanlig Ulrik Balling-stil stod upåklageligt i den defensive del af spillet. Med Martin Jensen som en kreatør fra venstrekanten blev der også skabt godt spil og gode chancer fremad, og det ser i den grad ud til at pynte på Slagelses spil, at Cagri Erdem og Patrick Venzel ser ud til at kunne finde ind i et frugtbart makkerskab på midtbanen.

Hos frem var den tidligere Slagelse-spiller Jacob Pind med i første halvleg, men midtbanespilleren med rødder i Skælskør fik ikke meget ud af det trods flere ihærdige forsøg på dybdeløb.

For Slagelse-træner Ulrik Balling var det endnu en god test, der gav et fint fingerpeg om, hvad man kan arbejde med i de sidste træningskampe, og hvad der så småt begynder at sidde i skabet.

- Vi fik spillet en god kamp og fik nogle gode meter i benene. Jeg vil sige, at det ser fornuftigt ud med henblik på forårets kampe. Det var også fint, at vi fik Thrane på scoringstavlen, og jeg begynder at se nogle ting og nogle konstellationer, der kan bruges i turneringskampene, men der er stadig stor kamp om pladserne, og det er dejligt for mig som træner, siger Ulrik Balling.

Slagelses næste træningskamp er søndag, hvor man får besøg af FC Nordsjælland, der stiller med et blandet reserve og U19-hold.