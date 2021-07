Thrane er gået på klubjagt

- Jeg er rigtig glad for klubben, og ville gerne forlænge. Næsten en halvering af lønnen er dog under smertegrænsen, og det er dét, de har lagt op til - det kan jeg ganske enkelt ikke få til at hænge sammen, så jeg har været nødt til at takke nej. Efter mit afslag for to uger siden har jeg ikke hørt fra dem, så det ser lidt sort ud. Min agent og jeg er derfor gået i gang med at se, hvad der er af andre muligheder, forklarer Christoffer Thrane.