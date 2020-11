Thomas Rune er fortid i Herlufsholm som træner for klubbens 1. divisionshold. Han har valgt at sige op på grund af manglende tro på klubbens ambitionsniveau. Foto: John Ringstrøm

Thomas Rune stopper ud af det blå som træner i HG

05. november 2020
Af Simon Ydesen

Thomas Rune er ikke længere træner for Herlufsholms 1. divisionskvinder. Han har selv valgt at stoppe, da man mener, at tilliden mellem ham og klubben er brudt.

Han raslede med sablen og truede med at gå i sommerpausen, da dialogen mellem Thomas Rune og bestyrelsen i Herlufsholms fodboldafdeling var på et nulpunkt, men det endte dog med, at Rune blev som chetræner for klubbens 1. divisionshold.

Nu er det imidlertid slut, for Thomas Rune kunne torsdag aften orientere en overrasket spillertrup om, at han er stoppet som træner i klubben med øjeblikkelig virkning.

- Jeg har via omveje fået at vide, at Herlufsholm ikke ønsker at deltage i en landsdækkende 1. division, som kan komme på tale fra næste sæson, og det er en beslutning, som bestyrelsen har taget uden på noget tidspunkt at inddrage mig eller andre fra holdet i beslutningsprocessen. Det mener jeg, er et tillidsbrud, som jeg ikke kan se, vi kan komme videre fra, siger Thomas Rune.

- Jeg sidder tilbage med en fornemmelse af, at det aldrig var meningen, at vi skulle have noget at vide om den beslutning, som klubben har truffet. Da jeg forsøgte at snakke med et medlem af bestyrelsen blev jeg i første omgang løjet lige op i ansigtet, og det har jeg det skidt med, siger Thomas Rune.

Allerede i sommerpausen var forbindelsen mellem bestyrelsen på den ene side og Thomas Rune på den anden alt andet end god. Det fik dengang Thomas Rune til at undersøge muligheden for at rykke hele holdet til Næstved IF, hvor man kunne blive en del af klubben mod at skulle begynde i en lavere rangerende række. Den plan faldt dog til jorden, da man var for sent ude til at kunne deltage i denne sæson som Næstved-hold. Nu er spørgsmålet, hvad der så skal ske i Herlufsholm.

- Jeg ved det ikke, men jeg ved, at jeg ikke skal være en del af det længere. Den energi, jeg trods alt havde for at fortsætte projektet er forsvundet endegyldigt nu, siger Thomas Rune.

Sjællandske forsøgte i sommer at få en kommentar fra Herlufsholms bestyrelse i forbindelse med det verbale angreb, som Thomas Rune lancerede. Det lykkedes aldrig, og denne gang er det meget småt med kommentarer fra bestyrelsesformand Asbjørn Rylund.

- Det kommer lidt bag på os, at Thomas stopper på nuværende tidspunkt, men det er hans valg, siger Asbjørn Rylund.

Spurgt ind til nogle af de kommentarer, der er kommet fra Thomas Rune, så er der ikke nogen respons at hente.

- Jeg har ingen kommentarer til Thomas Runes påstande, siger Asbjørn Rylund.

Formanden i HGs fodboldafdeling ønsker heller ikke at forholde sig til et ellers meget essetielt spørgsmål i kølvandet på Thomas Runes opfattelse af, at klubben ikke ønsker elitefodbolden.

Hænger Herufsholm og elitefodbold sammen?

- Det har jeg ingen kommentar til, siger Asbjørn Rylund.