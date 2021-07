Hvad der kunne være blevet en noget speciel kamp for den nye Næstved-spiller, Patrick Venzel, der indtil denne sommer har været i Slagelse-klubben hele sin karriere, er nu blevet aflyst. Billedet er fra weekendens træningskamp, hvor den 29-årige midtbanespiller fik uofficiel debut for »De Grønne«. Foto: Andreas Lissau

Testkamp mellem lokalrivaler aflyst: - Det har ikke sportslig værdi

Sport Sjællandske - 18. juli 2021 kl. 23:30 Af Andreas Lissau Kontakt redaktionen

Der var nok en del fodboldglade syd- og vestsjællændere, der havde sat kryds i sommerferiekalenderen ud fra onsdag 21. juli, hvor de mangeårige lokalrivaler Slagelse B&I og Næstved Boldklub skulle møde hinanden i en træningskamp på Slagelse Stadion.

Kampen er dog blevet aflyst.

Årsagen skal findes i Slagelsemandskabets øjeblikkelige beskaffenhed, fortæller holdets cheftræner, Zouher Abdullatif, der har taget beslutningen med sit trænerteam.

- Vi kan godt stille 15-16 spillere på onsdag. Det er ikke dét, der er udfordringen. Men præmissen for kampen var, at vi skulle sætte et hold sammen, der potentielt kan spille divisionsbold. Hvis begge parter skal have noget ud af det, så hjælper det ikke, at vi kommer med et hold, hvor der eksempelvis ikke er én eneste decideret forsvarsspiller, lyder det fra vestsjællændernes cheftræner, der uddyber:

- Så skulle vi stille op med Sjællandsserie- og U19-spillere, som lige er kommet hjem fra ferie. Det har ikke sportslig værdi for nogen af os. Så uanset hvor beklageligt det er, så var det ikke med det formål, at jeg valgte at skrive til Dinesen (Peter Dinesen, sportschef i Næstved Boldklub red.) for tre måneder siden, om vi skulle lave en træningskamp, forklarer Abdullatif.

Slagelse-mandskabet har i sommerpausen mistet ti - heriblandt flere bærende - spillere fra sidste sæsons trup, imens blot to er kommet til. Derudover er flere i den nuværende trup fortsat på ferie ligesom enkelte spillere kæmper med småskader. Vestsjællænderne har blandt andet mistet profilerne Patrick Venzel og Frederik Christensen, der begge er skiftet til netop Næstved Boldklub, og som dermed ikke får mulighed for at stå overfor deres tidligere holdkammerater.

Næstveds cheftræner, Peter Bonde, oplyser, at man ikke vil forsøge at finde en ny modstander, og at der i stedet vil blive lagt yderligere fokus på indsatsen på træningsbanen, inden holdet kommende lørdag spiller deres andensidste testkamp ude mod AB klokken 13.00. Generalprøven bliver mod B93 på hjemmebane 30. juli klokken 16.00.

3. august bliver det alvor, når »De Grønne« i første runde af Sydbank Pokalen spiller ude mod Holbæk B&I, imens de 7. august åbner 2. divisionssæsonen på udebane mod Skive.

Slagelse B&I spiller også deres næste træningskamp på lørdag, når de møder FCK U19 klokken 12.00.

28. juli tester Slagelse mod Næstveds pokalmodstandere Holbæk B&I klokken 18.00, og lørdag 31. juli spiller vestsjællænderne deres generalprøve mod FA2000 klokken 11.00. Alle tre testkampe afvikles på hjemmebane.

7. august skyder Slagelse B&I tilværelsen i 3. division i gang hjemme mod oprykkerne fra Silkeborg KFUM. Inden da skal vestsjællænderne dog en tur til Fyn, hvor Tarup-Paarup IF 3 august venter i første runde af Sydbank Pokalen.