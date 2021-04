- To dage i træk trænede jeg med Mathias Bourgue, der er i top 200 i verden, siger 17-årige Caspar Jalili (til venstre), der er flyttet til Sydfrankrig for at træne på et tennisakademi og forberede en professionel karriere. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Tenniskarrieren får et skub i Sydfrankrig Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tenniskarrieren får et skub i Sydfrankrig

Sport Sjællandske - 20. april 2021 kl. 06:40 Af Claus Rasmussen Kontakt redaktionen

I flere år har Caspar Jalili næsten dagligt taget turen fra Karrebæksminde til københavnsområdet for at forfølge sin drøm om at blive professionel tennisspiller.

Nu har teenageren dog skiftet de hyppige ture til træning i Hørsholm Rungsted Tennisklub ud med én lang rejse. Til Frankrig.

Siden efteråret har den 17-årige sydsjællænder boet i Avignon i den sydlige del af landet og trænet på Alain Barreres tennisakademi.

- Først og fremmest er det jo for at blive en bedre tennisspiller, og her er bedre træningsmuligheder, end jeg havde i Danmark. Hernede kan jeg træne oftere, i flere timer og på et mere professionelt plan, siger Caspar Jalili.

- Det var godt i Hørsholm Rungsted, men de kan jo ikke tilbyde det samme som et fuldtidsakademi. Så jeg regner med at blive her resten af året, og så må vi se, hvad der sker senere. Jeg er så heldig at have nogle forældre og bedsteforældre, som gerne vil sponsorere. Og vejret går lige an..., siger han med et grin.

Alain Barrere Academy åbnede i 1991 og har blandt andet uddannet Benoit Paire, der i dag er en af Frankrigs bedst rangerede spiller på verdensranglisten som nummer 34.

- Alain er en kendt og respekteret træner i Frankrig, siger Caspar Jalili, der selv er så heldig at have indehaveren af akademiet som træner for den gruppe, han er en del af.

- Der er vel omkring 100 spillere på akademiet, og jeg er i træningsgruppe med syv-otte andre. Jeg kan godt mærke, at der er god modstand, og at det hele er på et højere niveau. Det betyder også, at man selv skal præstere og skal give sig 100 procent. Folk brokker sig ikke, men spiller bare. Og det er smittende. Det er også dejligt at træne med og spille mod nogle andre, end man plejer. I Danmark er det jo ofte de samme, man møder hele tiden, siger Caspar Jalili, der får masser af sved på panden.

- Jeg har to træningspas med tennis hver dag - ét på cirka to timer og ét på halvanden time. Og så har jeg en times fysisk træning og 30 minutter med strækøvelser. Jeg skal også selv strenge ketchere op, så tennis fylder stort set al min tid. Men jeg læser også enkeltfag på HF som fjernundervisning - selv om der ikke er så meget tid til lektier. Der er mest i weekenden, siger han.

Under sit ophold i Frankrig har Caspar Jalili blandt andre trænet med Mathias Bourgue, der er blandt de 200 bedste i verden, og noget tyder på, at indsatsen på de sydfranske baner har båret frugt.

For nylig vandt Caspar Jalili i hvert fald en international juniorturnering i Østrig i single og var i finalen i double.

- Det var lidt spontant, at jeg spillede den turnering. Egentlig har jeg ikke kæmpe store planer om at spille så mange flere juniorturneringer. Jeg har mere fokus på at træne op til seniorkarrieren næste år, men trænerne overbeviste mig om at tage afsted og få spillet nogle kampe, når alt nu har været lukket ned så længe, siger Caspar Jalili, der glæder sig over at blive bekræftet i, at han er på rette vej.

- Det var dejligt at starte op igen på den måde. Jeg ved ikke, om jeg slår hårdere, end jeg gjorde før, men jeg træffer bedre beslutninger i kampene. Jeg er blevet mere stabil mentalt og bliver ikke sur, når jeg laver fejl. Det er bare videre til næste bold, og det var en væsentlig faktor i, at jeg vandt i Østrig. Jeg var stabil oppe i hovedet.