Fire af de Næstved/Ringsted-spillere, der klynger sig til et lille håb om at få lov at spille oprykningskamp mod Holbæk. Fra venstre Jakob Andersen, Bob Borella, Kasper Kofoed og Kaspar W. Rasmussen. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Tennisafgørelse ønskes omstødt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tennisafgørelse ønskes omstødt

Sport Sjællandske - 02. maj 2020 kl. 07:05 Af John Ringstrøm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der manglede blot en enkelt runde i indendørs-sæsonen, da Dansk Tennis Forbund (DTF) for præcis et par uger siden valgte at lukke turneringen på grund af corona-krisen.

Det betød, at slutstillingen i blandt andet 2. division stod ved magt og den gav rækkens førerhold Holbæk oprykningen til 1. division, mens Næstved/Ringsted fik en lang næse på andenpladsen. De to hold manglede at møde hinanden i sidste runde, hvor vinderen ville have løbet med oprykningen på normal vis. De lå nemlig med lige mange sejre og kun en marginalt bedre kampscore gav holbækkerne den eftertragtede plads.

Det er én af årsagerne til, at det syd-midtsjællandske holdfællesskab har anmodet bestyrelsen i DTF om at omstøde beslutningen.

Sammen med tennisklubberne i Vejle, der har været initiativtager, Rødovre, Fruens Bøge, Give og Kolding har Næstved/Ringsted fredag sendt et brev til bestyrelsen, da de ikke mener holdturneringen indendørs er afsluttet på rimelig vis.

- Det er klubbernes holdning, at muligheden for at spille turneringen færdig var/er til stede, evt. i mindre udstrækning - også hvor der tages hensyn til ikke at højne Covid-19 smittespredningen - ved at DTF havde pålagt restriktioner/ændret i kamptidspunkter eller andet. Turneringen kunne også være afgjort ved andre tiltag, som havde medført mere rimelige resultater, lyder det blandt andet fra klubberne i brevet.

Dansk Tennis Forbund gav kort tid efter aflysningen af holdturneringen grønt lys for, at landets tennisklubber kunne åbne op for medlemmerne, så der igen kunne spilles udendørs, hvis myndighedernes opfordringer blev fulgt.

Men Næstved/Ringsted og de øvrige medunderskrivere af brevet mener, at der sagtens kunne være blevet spillet færdigt indendørs.

- DTF havde nemt kunnet anvende en mindre drastisk metode til at løse den sidste del af holdturneringen uden risiko for øget smittespredning, og det konkrete grundlag for at fravige turneringsreglerne så markant og træffe en så drastisk beslutning er derfor slet ikke til stede, skriver klubberne, som for nogles vedkommende også kan have vidtrækkende negativ betydning i forhold til økonomi, prestige, fastholdelse af spillere i klubberne, sponsorpleje og så videre.

Så slemt står det dog ikke til hos Næstved/Ringsted, som dog rigtig gerne vil spille den afgørende kamp.

- Det får ikke nogle konsekvenser for vores holdfællesskab, hverken spillermæssigt eller økonomisk, hvis vi spiller i 2. division næste vinter også, siger holdkaptajn Johannes Hemmingsen.

De seks klubber har indsendt fire forskellige løsningsforslag for at få afsluttet sæsonen på sportslig vis.

Det første er, at alle udestående kampe spilles i hal inden sommerferien. Det andet er, at der spilles afgørende kampe mellem de hold, der stod til at kunne rykke enten op eller ned. Det tredje, at alle manglende kampe afvikles udendørs hen over sommeren eller det fjerde, at resultatet, som det var, inden indesæsonen gik i gang fastfryses, og samme hold som sæsonen startede med, spiller til næste indendørs sæson.

- Jeg har ikke de store forventninger til, at de omstøder den første beslutning om at fryse stillingen. Hvis vi får medhold, håber jeg bare, den bliver spillet i hal, inden indendørs starter igen, lyder det fra Johannes Hemmingsen.

Som ekstra salt i såret har alle landets klubber på falderebet til weekenden ligeledes fået meddelelse om, at holdturneringen udendørs er udsat til juni.

Næstved/Ringsted skal i aktion i 2. division og i første omgang havde klubberne og forbundet håbet, at de kunne komme i gang i midten af maj, men det vil nu ske i løbet af juni, lyder det fra DTF.