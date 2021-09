Trioen på Næstved Herlufsholms trænerbænk bliver til en duo de næste par måneder. Jeppe Tengbjerg (stående) er blevet fyret, mens Carsten Madsen (t.v. i gul vest) og Steen Hansen tager over på 1. divisionsholdet. Foto: John Ringstrøm

Tengbjerg sat af trænerpost

Sport Sjællandske - 17. september 2021 kl. 05:50 Af John Ringstrøm Kontakt redaktionen

Nul point efter seks kampe og en målscore på 6-16 er ikke videre imponerende, men det er ikke kun derfor, Næstved Herlufsholm (NIF HG) nu har sagt farvel til 1. divisionsholdets cheftræner Jeppe Tengbjerg.

- Siden Jeppe tog over i vinter, er der sket mange ting. De to klubber, Næstved og Herlufsholm, har lavet en overbygning med kvindeholdet, og projektet er nu kommet endnu længere. Og der er også lagt nogle planer, der rækker langt frem i tiden. Det skulle gerne komme til at ligne herrernes setup med mere træning, flere folk omkring holdet og så videre, siger Næstved Boldklubs direktør Peter Nielsen, der også er ansvarlig for overbygningen.

- Da Jeppe på daværende tidspunkt blev ansat, passede det fint med tiden, og han kunne godt få det til at passe med sine private virksomhed. Men når vi når ind i det nye år, er vi nødt til at gøre noget mere. Lige nu passede tispunktet så fint, da der er landsholdspause, konstaterer Peter Nielsen.

Klubdirektøren har midlertidigt sat holdets sportschef Steen Hansen og assistenttræner Carsten Madsen til at varetage træning og kampe, indtil der findes en permanent løsning.

- Enten kunne vi vente til efter sæsonen, eller gøre det nu, hvor resultaterne heller ikke er så gode og hvor vi har en pause, da vores israelske spiller (Rachel Shtainshnaider, red.) er med landsholdet. Vi har gjort det nu for at se, om det kan give resultater på den korte bane, men også for at åbne op for eventuelle interesserede emner, siger Peter Nielsen, der sammen med de øvrige omkring holdet arbejder i kulissen på at finde det rigtige setup.

- Vi søger efter en trænerprofil. Det kan sagtens være en ung fremadstormende træner, men det kan også være en, der rigtig gerne vil arbejde på kvindesiden og måske bruge det som springbræt, forklarer Peter Nielsen.

Omkring et halvt hundrede kilometer nordøst for Næstved hører HB Køges danske mesterhold til.

En kæmpe succeshistorie, da HB Køge er gået fra serie 1 til Champions League på tre og et halvt år.

Men det er ikke lige det, der tæller som inspiration i den sydsjællandske klub.

- Nej i hvert fald ikke lige nu. Vi vil også gerne udvikle vores egne spillere i Herlufsholm. Det tager bare noget tid. Og så måske krydret med et par profiler udefra, siger Peter Nielsen.

I første omgang gælder det for NIF HG om at få nogle point på kontoen i de otte kampe, der er tilbage i efteråret. Og det skal Jeppe Tengbjerg altså ikke sørge for, at holdet formår, men tværtimod Steen Hansen og Carsten Madsen.

- Det er vigtigt med point nu. Det er jo aldrig sjovt at tabe, siger direktøren.

Det er ikke med Jeppe Tengbjergs gode vilje, at han ikke får lov at stå i spidsen for kvindernes 1. divisionshold de resterende otte kampe af efterårssæsonen.

- Jeg ville gerne have gjort det færdigt, men fred være med det. Tidspunktet er trods alt okay nu, hvor der er landsholdspause og klubben har ro til at fortsætte med arbejdet, siger den 47-årige fodboldtræner.

Jeppe Tengbjerg kom til i vinterpausen, da overbygningen mellem Næstved og Herlufsholm for alvor begyndte at se dagens lys, og i sin første halvsæson i foråret førte han holdet til sejr i 1. divisionsfinalen mod Vildbjerg.

Efterårssæsonen i den nye landsdækkende 1. division er dog gået knap så godt. Her har holdet tabt samtlige de seks første kampe.

- Til at starte med aftalte vi et halvt år, men så gik det jo meget godt. Nu har vi så en svær periode. Men jeg ville have haft store vanskeligheder ved at fortsætte efter nytår på en udvidet aftale på grund af rejseaktivitet med min massør-virksomhed. Klubben vil gerne steppe op, og det har jeg godt vidst, forklarer Tengbjerg, der ikke ville have undværet sin tid som kvindetræner.

- Jeg kan kun rose pigerne for deres arbejdsindsats. Det har været en fornøjelse at arbejde sammen med dem. Men også hele teamet omkring. Vi har haft gode forhold og jeg har været glad for den tid, siger den tidligere superligaspiller, der ikke tvivler på, at han kommer til at få med fodbold at gøre i Næstved igen.

- Jeg er udfordret på at være holdtræner kva min virksomhed, men jeg er ret sikker på, jeg nok skal finde en funktion, der passer ind, konstaterer han.