Martin Jensen var en af nøglespillerne, da Slagelse i foråret klarede sig fri af nedrykning. Nu håber kreatøren, at han kan være med til at skubbe Slagelse i retning af toppen i 2. division.

Tempo og trylleri i støvlerne

Sport Sjællandske - 23. august 2020 kl. 09:03 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De fremmødte tilskuere blinkede lige en ekstra gang med øjnene, da de så, hvad det var for noget fodbold, Martin Jensen bød på i sin første officielle hjemmekamp for Slagelse tilbage i juni.

Fra sin position i venstre side drev Jensen gæk med de stakkels FC Sydvest-spillere, der ikke vidste, hvad der ramte dem. Gang på gang blev der budt på lækre detaljer og en iderigdom i spillet, som man ikke er vant til at se i Slagelse, hvor hårdt arbejde mere end noget andet har været vejen frem for Ulrik Ballings mandskab.

I Martin Jensen har man fået en spiller, der kan noget ekstraordinært med bolden, men det er langt fra det eneste som den tidligere Fremad Amager og HB Køge-spiller har budt ind med.

Hans netværk har nemlig også spillet en afgørende rolle i tilgangen af folk som Mike Mortensen, Christian Overby og Rasmus Tangvig i sommerens transfervindue.

- Jeg har nok haft en lille finger med i spillet forstået på den måde, at de jo har spurgt mig om forskellige forhold i klubben, da jeg var her i forvejen, forklarer Martin Jensen.

Ser spændende ud

Med sine nye legekammerater og store dele af stammen fra sidste sæsons Slagelse-hold intakt ser det ud til, at SBI går mod bedre tider. Det er i hvert fald en tendens, som Martin Jensen selv fornemmer og ikke mindst er garant for.

- Her i foråret handlede det kun om overlevelse. Det var en stor ting for klubben, at vi blev i 2. division, men jeg må også indrømme, at jeg var af den klare overbevisning, at vi skulle forstærke os, hvis vi vil spille med i den sjove halvdel. Det har man så gjort. Både via noget rutine, men det er også spændende med en spiller som Frederik Christensen. Det ser i det hele taget meget spændende ud, siger Martin Jensen, der i de seneste kampe er blevet rykket ind på sin foretrukne position som offensiv midtbanemand i smørhullet bag en enlig angriber. Herfra skal den teknisk elegante 10'er være med til at sætte Slagelses offensive spil op, hvilket er en opgave, som han er meget tændt på at skulle løse.

- Jeg synes, vi har flere offensive muligheder nu, og vi har også bolden mere. Det gør det i det hele taget nemmere at skabe chancer. Jeg har en klar forventning om, at vi bliver sværere at holde nede, end vi var i sidste sæson, siger Martin Jensen.

- Personligt har jeg høje forventninger til vores præstation i den kommende sæson. Der er flere strenge at spille på, og vi har mere rutine. Samtidig har vi et godt taktisk fundament, så jeg er meget optimistisk, siger Martin Jensen.

Vil give tilbage

At han stortrives i Slagelse er åbenlyst for alle, der har set ham i kamp og til træning. Slagelse har nemlig vist sig at være den perfekte landingsplads for Martin Jensen, der med sine 33 år godt ved, at det meste af fodboldkarrieren ligger bag ham og ikke foran ham. Det betyder dog ikke, at det er en fodboldtræt mand, der tager turen fra hjemmet i Dalby til Slagelse.

- Det er mit håb, at jeg stadig har to-tre gode sæsoner i mig. Jeg vil altid elske at spille fodbold, og her i Slagelse kan jeg forhåbentlig være med til at hjælpe nogle af de mange unge dygtige spillere på vej, så de kan komme til at spille mere end 2. division på et tidspunkt, siger Martin Jensen.

Det viste sig hurtigt for Martin Jensen, at Slagelse var det helt rette sted at fortsætte karrieren.

- Jeg valgte at trappe lidt ned i forhold til at være fuldtidsspiller i HB Køge for et halvt år siden, og her var Slagelse en gylden mulighed for mig. Jeg har fået et skide godt job ved siden af fodbolden takket været Lars Rasmussen, der er en del af Slagelses bestyrelse, og så er jeg komme til en klub, hvor jeg kan hjælpe og forsøge at gøre en forskel i en opbygningsfase. Det er en opgave, der er super spændende og meget motiverende, siger Martin Jensen.

- Slagelse var lige det, jeg havde brug for i min fodboldkarriere. Jeg har lidt mere tid med familien, og det sætter jeg stor pris på efter mange år, hvor fodbold har fyldt næsten alt. Jeg har heldigvis en fantastisk kæreste, som bare bakker mig op i forhold til min fodbold, og det har altid gjort det lettere for mig, men nu vil jeg også gerne betale tilbage ved at kunne tilgodese hende og vores datter med lidt mere familietid, fortæller Martin Jensen.

Klar til indefodbold

Sammen med Slagelse står han overfor en spændende sæson, og ikke mindst en sæson, der strækker sig lidt længere ind i november, end det normalt er tilfældet for 2. division. Når efterårets sidste kamp mod AB Tårnby er spillet, er det imidlertid tid til at finde indendørsskoene frem, og så skal der trilles bold på de danske halgulve, hvilket Martin Jensen er en af de bedste til i landet.

Han er flere gange blevet kåret til spillets bedste, og selvom udendørssæsonen er lang, så skal Martin Jensen nok være at finde på halgulvet, når det går løs.

- Jeg elsker jo at spille indefodbold, og når indendørssæsonen nærmer sig, så siger min kæreste altid til mig, at jeg bare skal se at komme afsted, så det ender jeg jo nok også med at gøre i år, siger Martin Jensen.

I første omgang gælder det dog Slagelse og 2. division for Martin Jensen, og det er en udfordring, som han ser meget frem til.

- Jeg glæder mig virkelig til den kommende sæson, og jeg er meget spændt på at se, hvor langt vi kan bringe det med det her hold. Det ser i hvert fald spændende ud, siger Martin Jensen.