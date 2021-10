Team O.B. Wiik-Dan Stillads-holdet (t.h.) leverede en stor holdindsats, da de tog styringen i feltet i godt 90 kilometer af søndagens Demin Cup. Arkivfoto: Claus Ljungdahl Foto: Claus Ljungdahl

Team O.B. Wiik og Søjberg imponerer med andenplads

Sport Sjællandske - 03. oktober 2021

Det var ikke kun på de franske brosten, der søndag blev trampet i cykelpedalerne.

På en 172 kilometer lang rute fra Køge og med mål i Faxe blev fjerde og sidste afdeling af årets Demin Cup - dansk cykelsport superliga - nemlig afviklet.

Inden »finaleløbet« lå Team O.B. Wiik-Dan Stillads-mandskabet ganske sensationelt placeret på andenpladsen i det samlede klassement med holdets 19-årige esbjergenser, Rasmus Søjberg Pedersen.

Efter en lang dag i efterårsvejret lykkedes det efter en stor holdindsats på imponerende vis, at forsvare podieplaceringen.

Et kæmpe resultat for DCU Elite Teamet fra Næstved/Slagelse, der i kampen om podieplaceringen har måtte bide skeer med flere hold fra den højere rangerede europæiske UCI Continental-klasse med langt større budgetter end dem selv.

- Det er sindssygt, sindssygt flot af drengene. Det er så stort for et lille hold som vores, som selvfølgelig bliver svært at opnå igen, lød det efter løbet fra sportsdirektør, Henrik Stegmann

Team O.B Wiik-holdet kom da heller ikke til andenpladsen uden hårdt arbejde.

Det meste af dagen blev nemlig brugt i front af feltet, hvor O.B. Wiik-holdet påtog sig opgaven med at holde snor i et 17-mand stort udbrud, hvor blandt andre BHS - PL Beton Bornholms, Frederik Irgens Jensen, fra Fuglebjerg havde sneget sig med.

- Det var en lang dag præget af vildt taktisk spil omkring det samlede klassement. Det store udbrud fik lidt for lang snor, så vi satte os helt frem for at holde styr på dem. Derudover ville vi også gerne se, om vi kunne udfordre i forhold til førstepladsen, så vi forsøgte også at skabe noget i den sidevind der var, hvor vi samtidig prøvede at gøre cykelløbet så hårdt som muligt. Det ender med, at vi sidder hele holdet i spidsen af feltet i godt 90 kilometer, fortalte Henrik Stegmann, der var begejstret for holdets præstation:

- Vi fik ramt et rigtig godt spændingsniveau. Jeg var ikke selv helt rolig inden, må jeg indrømme. En punktering havde været fatal, og det er lidt et lotteri i sådan et vejr med regn og blæst. Men jeg er meget, meget stolt. Vi kører et vanvittigt godt cykelløb, lød det fra Henrik Stegmann.

Der var derfor også masser at fejre efterfølgende.

- Rasmus bliver to'er, men der ligger også et helt fantastisk hold af ryttere og et stort team bag ham med mange, som ofrer deres weekender på det her. Det var derfor vigtigt at få det fejret samlet bagefter med noget champagne, sagde en glad sportsdirektør.

Alexander Salby fra UCI Continental-holdet Team ColoQuick Cycling blev den samlede vinder af Demin Cuppen, imens Magnus Bak Klaris fra Team CO:PLAY Giant tog sig af tredjepladsen.

Rasmus Bøgh Wallin fra Team CO:PLAY Giant vandt søndagens etape, hvor Rasmus Søjberg Pedersens 17. plads på dagen var rigeligt for ham til bevare sin samlede andenplads.

Imens flere af holdets ryttere nu kan gå på en velfortjent pause, inden opstarten frem mod den nye sæson i april indledes i november, så venter der holdets unge ryttere et U23-DM i linjeløb og en enkeltstart ditto i Køge 16. og 17. oktober.

De to løb bliver samtidig de to sidste på Team O.B. Wiik-Dan Stillads-holdet for stjerneskuddet Rasmus Søjberg Pedersen inden hans skifte til BHS - PL Beton Bornholm.