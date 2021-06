Team O. B. Wiiks 18-årige stortalent, Rasmus Søjberg Pedersen, havde ligesom holdkammeraterne svært ved at sidde med, da der på rundstrækningen i Give for alvor blev sat tempo på. Foto: Claus Ljungdahl

Team O.B. Wiik fik prof-lektion til DM

Rutens 227 kilometer med 2000 højdemeter undervejs blev kørt i et benhårdt tempo - så hårdt, at ingen af de ni startende Team O.B. Wiik-Dan Stillads ryttere kom i mål.

- Man vil gerne undgå en situation, hvor de forreste lige pludselig skal til at overhale de bagerste i feltet på et afgørende tidspunkt. Det er løbskommisærernes beslutning, og den respekterer vi. Jeg synes også, det ret beset var okay i det her tilfælde, siger Team Manageren.

Selvom Stegmann forstår beslutningen, så var det alligevel en hård nød at knække for holdets ryttere.

- Jeg kan ikke mindes, at vi har kørt et cykelløb, uden vi er kommet i mål, så drengene var selvfølgelig efterfølgende meget skuffede. En ung rytter som Rasmus (red. Rasmus Søjberg Pedersen) virkede også lidt chokeret over, hvor stærkt der blev kørt. Men det er jo bare super lærerigt, at kunne måle sig med internationalt topniveau, som vi kunne her - specielt for de unge, lyder det fra Stegmann, der kun har rosende ord til sit mandskab: