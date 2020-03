Zarko Jukic og de andre Team FOG Næstved-spillere kommer ikke mere i kamp i dette forår. Turneringen er afblæst som følge af coronavirus. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Team FOGs sæson er forbi

17. marts 2020
Af Simon Ydesen

Tirsdag aften skulle have budt på en spændende kamp mellem Team FOG Næstved og Svendborg Rabbits, men den er som al anden sport også aflyst. Faktisk er resten af sæsonen nu aflyst for basketligaklubberne.

Ganske som forventet har Dansk Basketball Forbund sammen med klubberne valgt at lukke ned for årets basketliga, der bliver indstillet på grund af den nuværende coronapandemi.

- Vi må bare sige, at det var den eneste rigtige løsning. Der var ikke så meget at komme efter. Vi ved jo ikke, hvor lang tid det her kommer til at vare ved, så det vil ikke give mening at træffe et andet valg, siger Andreas Larsen, direktør i Team FOG Næstved.

- Naturligvis ville vi helst have spillet kampene, fordi vi nu går glip af nogle fede kampe i slutspillet, men det er underordnet i den nuværende situation. Man kan også sige, at en udsættelse ville være forbundet med for store usikkerhedsmomenter for klubber og spillere, så vi den her beslutning var der stor opbakning til, siger Andreas Larsen.

Samtlige udenlandske spillere hos Team FOG Næstved blev allerede sendt hjem i løbet af weekenden, så der er ikke tale om spillere, der er strandet i Næstved uden udsigt til at kunne komme i kontakt med en basketball i de kommende uger, hvor de danske haller ganske enkelt bliver lukket ned som følge af den nuværende situation.

- Vi kunne godt se, at det ville blive et problem med at få spillerne hjem til deres familier, så vi valgte allerede at sende dem hjem i weekenden, men det har sådan set ikke haft indflydelse på beslutningen. For os har det handlet om at afveje de forskellige scenarier mod hinanden, siger Andreas Larsen.

Team FOG Næstved-direktøren kan se frem til tabte sponsorkroner og bonuspenge i forbindelse med det nu aflyste slutspil, men han tager den økonomiske del af situationen med ophøjet sindsro.

- Vi skal nok komme igennem det. Altså det er sagt med det forbehold, at det kan blive svært, hvis vi rammer en økonomisk krise som den store depression i 1930erne, men jeg har et håb om, at vi snart får samfundet op at køre igen, og så må vi tage bestik af situationen til den tid, men den nuværende situation kommer ikke på den korte bane til at true os på vores eksistens, siger Andreas Larsen.

Basketforbundet skal nu finde ud af, om man skal kåre en mester. En sådan er ikke kåret i forbindelse med nedlukningen af sæsonen.