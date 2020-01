Se billedserie Zarko Jukic var en af de få Team FOG Næstved-spillere, der kunne være sin indsats bekendt, da man blev klædt af mod Randers. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Team FOG ydmyget på eget halgulv

Sport Sjællandske - 07. januar 2020

Ligeså godt spillet var i pokalkvartfinalen mod Svendborg, ligeså elendig var Team FOG Næstveds indsats, da man blev udspillet på eget halgulv af Randers, der vandt 98-79.

Direktør Andreas Larsen sad bag den ene kurv, da hjemmekampen mod Randers Cimbria lakkede mod enden.

Han vidste ikke helt, hvilken grimasse, der kunne passe. Situationen var nemlig den, at hans baskethold var blevet skilt til atomer foran et hjemmepublikum, der var begyndt at udvandre i pausen mellem tredje og fjerde quarter.

Allerede på daværende tidspunkt virkede kampen afgjort. Randers var foran med 77-60 mod et modløst og energiforladt hjemmehold, hvor kun få spillere forsøgte at holde fanen højt.

Allerede i første halvleg fornemmede man, at det var Randers og særligt den langlemmede Jonathan Jeanne var hård ved hjemmeholdet. Han var en ustoppelig enmandshær.

Det blev til 38 point fra den ekstremt høje amerikaners hænder, og i periode r af kampen, virkede det nærmest som om, han gjorde, som hvad han havde lyst til mod et chanceløst Team FOG Næstved-forsvar.

Det hører med til historien, at Team FOG Næstved manglede en klar profil i Jahmal Jones, der siden lørdagens sejr over Svendborg var blevet skadet. Han sad derfor og så til fra bænken, hvor fra han ikke kunne gøre hverken fra eller til, mens holdkammeraterne blev kørt over.

Den hurtige guard manglede åbenlyst til at styre tempoet i Team FOG Næstveds angrebsspil, der til tider mindede om en vild utæmmelig varmblodet hest.

Der var ingen hoved og hale i de skud, der blev taget. Man kunne mistænke flere af Team FOG Næstved-spillerne for at spille mere for at pynte på egne statistikker fremfor at hjælpe holdet tilbage i kampen.

Skidt så det i hvert fald ud.

Faktisk var Team FOG Næstved heldig med blot at være bagud 51-43 ved pausen. Man kunne nemlig let få det indtryk, at hjemmeholdet var blevet decideret most i første halvleg. Det indtryk blev imidlertid til virkelighed efter pausen, da Randers spurtede fra Team FOG på pointtavlen.

Hvis man kigger på kampens statistikker, var det faktisk ikke iøjnefaldende stor forskel på rebounds, boldtab og nogle af de andre statistikker, der normalt plejer at vise sig udslagsgivende for kampens udfald.

- Det føltes som om, vi gav for mange offensive rebounds væk, men det kan godt være, at det ikke helt var tilfældet. Vi stod i hvert fald og kogte i nogle situationer, og det dræner for energi, når vi har dækket godt forsvar i 20 sekunder for så at se, at Randers fik en chance mere, siger Zarko Jukic.

Med 10 rebounds var han en af de få Team FOG Næstved-spillere, der rent faktisk kunne følge med, når det kom til at udfordre kronjyderne under kurven.

Den hårdt kæmpende Team FOG-forward kunne konstatere, at han og holdkammeraterne var kommet ud til kampen med den rette energi, men her stoppede det positive brat.

- Der er ingen tvivl om, at vi kom til at spille vores angrebsspil alt for ukontrolleret. Det blev for vildt, og vi fik kørt tempoet op i et gear, som vi ikke helt kunne styre, siger Zarko Jukic, der havde en klar fornemmelse af årsagen til det problem.

- Det skyldes ganske givet, at vi manglede Jahmal Jones. Det er ham, der normalt kontrollerer tempoet i vores angreb, og det var meget tydeligt, at vi savnede den kontrol, han normalt kan give, siger Zarko Jukic.

Han forsøger at se det store perspektiv på trods af lussingen.

- Vi kan forhåbentlig lære noget af det her. På den led synes jeg faktisk, at vi har en del ting, som vi kan tage med fra kampen, siger Zarko Jukic.