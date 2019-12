Se billedserie Jahmal Jones var en af de Team FOG Næstved-spillere, der kunne være sin indsats bekendt mod Bakken Bears i en kamp, hvor sydsjællænderne generelt havde det svært. Foto: Simon Ydesen

Send til din ven. X Artiklen: Team FOG var reelt chanceløs mod Bakken Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Team FOG var reelt chanceløs mod Bakken

Sport Sjællandske - 30. december 2019 kl. 20:02 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Team FOG Næstved fik ikke for alvor revancheret forrige kamps nedsmeltning mod Svendborg, da det blev til et klart nederlag mod Bakken Bears, der vandt 91-72.

Da Team FOG Næstved ankom til Aarhus og Vejlby Risskov-hallen for at møde Bakken Bears spredte der sig en lille form for optimisme blandt Team FOG-delegationen, da det stod klart, at Bakken til mandagens kamp sparede tre normale profiler. Blandt andet landsholdsprofilerne Darko Jukic og Adama Darboe.

Der var kampstart, så der var tale om et for Bakken beskedent fremmøde på tilskuerpladserne, da kampen begyndte. Det smittede måske af på spillet, for kampens indledning var behæftet med en stribe tekniske fejl fra begge mandskaber, der i tilgift virkede yderst uskarpe, når bolden skulle puttes i kurven.

Team FOG formåede at bringe sig i front, men den føring var en stakket frist, og da først den århusianske bjørn vågnede op, så var det ikke den, men til gengæld gæsterne fra Næstved, der blev pelset.

Der var ikke meget at komme efter for Arnel Dedics tropper. De forsøgte efter bedste beskub at få nettet til at blafre i Bakkens kurv, men allerede ved kurvebyttet virkede kampen afgjort.

Flere af de formodede Team FOG Næstved-profiler kom i den grad til kort mod Bakken Bears, og i modsætning til fredagens nedtur hjemme mod Svendborg var der her tale om decideret overmatchning for de ellers hårdt kæmpende Team FOG Næstved-spillere. Attituden var bedre, men stadig ikke god nok. Der er fortsat for mange af Team FOG Næstveds udenlandske spillere, der i for høj grad leger turister mere end professionelle basketballspillere, og det er en udfordring, som trænerteamet og klubbens ledelse må rive sig selv i håret over at skulle kæmpe med på dette tidspunkt af sæsonen.

Selve kampen mod Bakken var ikke det store sus. Bakken var ganske enkelt for overlegen, og Team FOG Næstved havde ikke noget at byde ind med, da bjørnene rullede sig ud.

Derfor kom det i det store hele mere til at handle om at klinke skårene i forhold til den forrige kamp mod Svendborg Rabbits.

- Det her handlede ikke så meget om Bakken, som det i virkeligheden handlede om, at vi skulle ud at bevise nogle ting for os selv. Det her var ikke vores bedste præstation, men vi fik trods alt arbejdet med nogle af de ting, som vi slet ikke kunne finde ud af mod Svendborg, siger Arnel Dedic.

Den kroatiske Team FOG Næstved-træner er en krævende mand, så han var i sagens natur ikke tilfreds med det, han havde set fra sine folk på trods af lidt fremgang fra fredagens nedsmeltning.

- Vi har været for svingende og er det stadig. Vi må arbejde på at få noget mere stabilitet ind i spillet. Det nytter ikke noget, at vi bliver ved med at have de her udfald, siger Arnel Dedic.

Næste opgave for Team FOG Næstved bliver pokalkvartfinalen ude mod Svendborg Rabbits den 4. januar, hvor der er mulighed for at få en tiltrængt revanche for Team FOG Næstved.