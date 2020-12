Se billedserie Jahmal Jones var storspillende, da Team FOG Næstved vandt ude over Svendborg efter en meget afvekslende kamp. Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Team FOG vandt drama på Sydfyn Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Team FOG vandt drama på Sydfyn

Sport Sjællandske - 02. december 2020 kl. 21:42 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen

Team FOG Næstved hentede en vigtig og hårdt tilkæmpet 86-83-sejr ude over Svendborg Rabbits.

Det var første kamp efter en landskampspause. En landskampspause som Danmark brugte til at skabe to sensationer ved at vinde over Tjekkiet og Litauen. Med på det danske landshold var to af onsdagens aktører, men nu som modstandere. Team FOG Næstveds Philip Hertz skulle op mod Svendborgs Sebastian Åris, og den direkte landsholdsduel slap Philip Hertz klart bedst fra, selvom Philip Hertz måtte se slutningen af kampen fra bænken efter at have fået fem personlige fejl og dermed tidlig marchordre.

Med seks minutter og 50 sekunder tilbage af kampen så det ud til, at Team FOG Næstved ville køre en sikker sejr i hus. Her var man foran med 79-59, og alt så godt ud for Arnel Dedics tropper. Så gik klappen imidlertid ned for Team FOG Næstved.

Med 40 sekunder tilbage af kampen var Svendborg blot bagud med 82-83 og havde oven i købet bolden.

Med cirka et halvt minut tilbage af kampen og med chancen for at bringe sig foran for første gang i umindelige tider, lavede Sebastian Åris skridt, og bolden røg tilbage på sydsjællandske hænder.

Jahmal Jones trak en fejl og kom på straffekastlinjen, hvor han scorede på et ud af to forsøg. Det betød, at Svendborg reelt kunne vinde kampen med en trepontsscoring, men så langt kom man aldrig, da Sebastian Åris blev fejlet. Han brændte et af de to straffekast. Efterfølgende scorede Esben Reinholt på to straffekast, hvor presset ellers var maksimalt på ham. Det betød, at Team FOG Næstved var foran med tre point med seks sekunder tilbage af kampen. Bolden endte i hænderne på Sebastian Åris men symptomatisk for hans indsats på dagen, brændte han det sidste trepointsskud, der kunne have sendt kampen i forlænget spilletid.

Sejren blev grundlagt på en række stærke individuelle præstationer. Først og fremmest kan man konstatere, at Jahmal Jones i den grad tjente sin løn i onsdagens kamp. Han fik stort set ingen pauser i den intense kamp. Selv under et enormt fysisk pres formåede han at lede sine holdkammerater dygtigt gennem de hektiske slutminutter, da Team FOG Næstved var ved at sætte den20 point store føring over styr.

Undervejs bidrog han blandt andet med at trække tre angrebsfejl på Svendborg-spillere.

- Jeg er faktisk ikke så træt lige nu. Jeg er mere oppe at køre over sejren, for det her var en vigtig sejr for os, og jeg føler, at vi havde revanche til gode for den seneste kamp mod Svendborg. Den tabte vi, og det var en kamp, vi burde have vundet, siger Jahmal Jones.

Han var oppe at køre, fordi det var blevet en alt for tæt kamp efter hans smag.

- Det burde ikke have været tæt, men vi stoppede med at spille, da vi kom foran med 20 point, og det kan man aldrig tillade sig at gøre. Det var nok en god og vigtig lærestreg for os, siger Jahmal Jones.

Årsagen til den blodfattige indsats i de sidste fem minutter fra Team FOGs side var træner Arnel Dedic klar til at tage det fulde ansvar for.

- Det var 100 procent min skyld. Det var min skyld, at vi stoppede med at spille, for jeg troede fejlagtigt, at vi kunne vinde kampen ved at trække tempoet ud af den, da vi var oppe med 20, siger Arnel Dedic.

Derudover var der flere bemærkelsesværdige indsatser. Ikke mindst var Miki Novovic en vigtig men måske overset brik, da han i perioder af kampen var inde og dominere fysisk under kurven. Da Team FOG Næstved for alvor trak fra Svendborg på pointtavlen var det med Novovic inde under kurven til at bokse med de fysisk stærke Svendborg-spillere.

- Det var meget vigtigt, at Miki kom ind og ændrede kampens rytme med sin store fysik i spillet under kurven. Det gav os helt klart en fordel, og du kunne også se, at vi vandt de perioder, hvor han var på banen, siger træner Arnel Dedic med henvisning til den såkaldteplus-minus-statistik, som viser hvordan holdet klarer sig, når en given spiller er på banen. Her vandt Næstved med 19 point, når Miki Novovic var på banen, mens man altså tabte, i de perioder, hvor han sad på bænken.

Sidst men bestemt ikke mindst var der også roser fra Arnel Dedic til et par af de danske spillere. Ikke mindst Esben Reinholt, der leverede, da det var mest påkrævet.

- Der er ikke nogen på holdet, der er ligeså koldblodig som Esben, når man skal ramme to straffe under maksimalt pres. Der kan han levere. Og så må jeg også bare rose Philip Hertz. Det er uvurderligt, at vi har en kaptajn, der har været væk i 10 dage, men bare går ind og levere, selvom vi har foretaget en masse holdtaktiske ændringer, mens han har været væk. Han skulle kun bruge en enkelt træning på at tilpasse sig, og det er klasse, siger Arnel Dedic.