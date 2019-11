Arnel Dedic skal i gang med at spille Team FOG Næstved-holdet sammen for anden gang i denne sæson. Det har et par udskiftninger i spillertruppen sørget for. Foto: Simon Ydesen

Team FOG-træner må starte forfra

Sport Sjællandske - 13. november 2019 kl. 22:01 Af Simon Ydesen

Sidste uges 30 points nederlag i Horsens er arkiveret under dårlige oplevelser, men for Team FOG Næstved gælder det nu om at få spillet holdet sammen hurtigst muligt, så hullet til de øvrige formodede tophold ikke bliver for stort.

Torsdag gælder det en af de kampe, som død og pine skal vindes, når Wolfpack kommer på besøg i en nymalet Hal 1 i Næstved.

Wolfpack og Team FOG Næstved har inden kampen det samme antal point, og det er derfor en kamp, som man må forvente kan blive meget lige, selvom Wolfpack er et såkald Pro B-hold og Team FOG Næstved et Pro A-hold.

En af de helt store årsager til Wolfpack bliver betragtet som det klart stærkeste Pro B-hold i basketligaen er stjernen Chanan Colman.

Den 35-årige landsholdsspiller vendte inden sæsonen hjem til dansk basket efter mange år i udlandet. Senest i Israel, hvor han nød stor respekt i en af Europas stærkeste ligaer.

- Der er ingen tvivl om, at Wolfpack har nogle store profiler. De har blandt andet nogle guards, som er bedre end gennemsnittet i ligaen, og Chanan Colman er en klar profil på det hold, og vi skal holde et vågent øje med ham, fastslår Team FOG Næstved-træner Arnel Dedic.

Når det er sagt, er det først og fremmest egne spillere, som Arnel Dedic har fokus på. Der skal nemlig arbejdes hårdt for at få det sydsjællandske mandskab spillet sammen i en fart.

- Man kan godt sige, at vi nulstillede det hele for et par uger siden, da vi fik et par nye spillere ind på holdet. Det betød, at vores sæson mere eller mindre startede forfra, og det betyder, at vi skal have spillet holdet sammen fra bunden af, siger Arnel Dedic.

Den rutinerede træner har før prøvet den situation, og ved, at det kræver hårdt arbejde at få alle spillere til at læse på den samme side i bogen.

- Lige nu handler det først og fremmest om, at vi skal have skabt noget fællesskab som en base på holdet. De individuelle kvaliteter må komme i anden række, for alle skal lære at spille for holdet, siger Arnel Dedic.

Han har ikke på nuværende tidspunkt en ide om, hvornår det »nye« Team FOG Næstved-hold vil være spillet sammen.

- Jeg har ingen anelse om, hvornår vi er spillet sammen. Jeg ved af erfaring, at jeg en dag vil vågne op og tage til træning, og så kan jeg bare se, at det hele passer sammen, men jeg ved som sagt ikke, hvornår den dag vil komme, siger Arnel Dedic.