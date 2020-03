Evan Fitzner var brandvarm fra gulvet, da han leverede 33 point i kampen mod Randers. Foto: Jørgen Christian Jørgensen

Team FOG toppræsterede i Randers

Sport Sjællandske - 08. marts 2020

Team FOG Næstved leverede en af sæsonens bedste præstationer, da man efter overtid besejrede Randers 94-88. Oven i købet sad topscorer Carlos Mateo udenfor med en hjernerystelse. Pilen begynder for alvor at pege i den rigtige retning for Team FOG Næstved. Ikke alene har man nu vundet sine tre seneste kampe, men spillet ser også langt mere solidt ud sammenlignet med tidligere på sæsonen.

Det blev der sat en stor fed streg under, da sydsjællænderne kørte en tur til Randers og besejrede et ellers stærkt hjemmehold, der har imponeret i denne sæson.

Imponere gjorde Team FOG Næstved dog også selv i store dele af kampen. Ikke mindst med en Evan Fitzner, der leverede 33 point og seks rebounds.

Han tog dermed over for Carlos Mateo, der kort før kampstart måtte melde fra på grund af eftervirkninger fra en hjernerystelse, som han pådrog sig i den forrige kamp mod Amager.

- Carlos var med i bussen til Randers, men vi måtte bare konstatere, at han havde fået det dårligt, da vi kom til Randers, så det eneste rigtige var at lade ham sidde over, selvom han egentlig følte sig klar, da vi kørte fra Næstved, siger Arnel Dedic.

I det hele taget har skader været et tilbagevendende problem for Team FOG Næstved i denne sæson, men nu begynder holdet at have et koncept, der udgør en rygrad, som kan klare selv et afbud fra holdets mest scorende spiller.

- Vi har alle set, hvor god Evan Fitzner kan være til træning, og når vi som hold kan skabe gode skudchancer til ham, så ved vi, han kan levere på et godt niveau, når han rammer dagen, som han gjorde mod Randers, siger Arnel Dedic.

Team FOG Næstved endte med at vinde kampen efter overtid, da den oridnære kamp var sluttet 84-84. Nu endte det lykkeligt for sydsjællænderne, men havde man tabt kampen, havde Arnel Dedic været skuffet over måden, man havde sluttet forestillingen på.

- Optimalt set ville jeg gerne have vundet i ordinær tid, fordi vi var foran med 10-11 point med ikke ret mange minutter tilbage. Spillerne skal imidlertid have ros for at gå ud at levere i overtiden. Når det er sagt, så skal vi dog blive bedre til at lukke den her slags kampe, for spillet i de første 35 minutter var rigtig godt, siger Arnel Dedic.

Han kan også glæde sig over, at det nu for alvor ser spændende ud med de to guards Aleksander Sokolovic og Jahmal Jones, der begge spillede noget nær fuld tid i kampen. Faktisk spillede Jahmal Jones imponerende nok alle 45 minutter. De to ser for alvor ud til at kunne føre Team FOG Næstved godt ind i det kommende slutspil, hvor man med sejren over Randers står med gode kort på hånden i forhold til at sikre sig fjerdepladsen, der vil være lig med hjemmebanefordel i den kommende kvrtfinaleserie mod Svendborg Rabbits.

- Det handler meget om, at vi har fået vores koncept til at fungere. Alle forstår det bedre nu, og det skaber noget ro. Der er ikke nogen genvej til den slags udvikling, så det må bare tage den tid, det tager. Det ser dog ud til, at vi er ved at være et godt sted. Derfor håber jeg også, at vi kan blive ved med at lægge på i de sidste to grundspilskampe. Hvis vi gør det, så skal vi nok slutte i top fire, og vi skal nok komme godt ind til slutspillet, hvilket hele tiden har været målet, siger Arnel Dedic.