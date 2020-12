Team FOG Næstveds træner Arnel Dedic var på ingen måde tilfreds med indsatsen i Horsens. Her blev det alt for individuelt betonet fra Team FOG Næstveds side. Foto: Simon Ydesen

Send til din ven. X Artiklen: Team FOG tabte til sig selv Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Team FOG tabte til sig selv

Sport Sjællandske - 10. december 2020 kl. 21:55 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen

Team FOG Næstved missede en gylden chance for at spille sig alene på andenpladsen i basketligaen og lægge et godt fundament for at indfri ambitionerne i resten af sæsonen, da man tabte på udebane til Horsens.

Bedst som det ellers så ud til, at Team FOG Næstved var godt på vej mod en stime af sejre, så blev man bombet tilbage til start efter en skidt præstation i Horsens.

74-61 kom cifrene til at lyde på, men det var ikke så meget det klare nederlag, der gjorde ondt i det sydsjællandske omklædningsrum efter kampen.

Det var først og fremmest skuffelsen over den mangelfulde indsats, der var blevet lagt for dagen i Horsens.

Meget sigende for indsatsen var rebound-statistikken, som Team FOG Næstved tabte 53-35 til et klart mere motiveret og determineret Horsens-hold.

At Team FOG Næstved ikke var 100 procent til stede under kampen blev også understreget af antallet af straffekast, som de to hold kunne se tilbage på.

Horsens kom via stor aggressivitet på straffekastlinjen langt flere gange, end Team FOG Næstved gjorde. Blot syv straffekast blev det til for Team FOG Næstved, mens Horsens røg på straffekastlinjen 25 gange. Man fristes kort sagt til at sige, at Horsens vandt kampen fra straffekastlinjen.

Det er dog ikke hele sandheden. Team FOG Næstved var ganske enkelt ikke tilstede under store dele af forestillingen.

- Vi kan godt konkludere, at Horsens fortjente at vinde. Det gjorde vi i hvert fald ikke. Man kan dog argumentere for, at vi mest af alt tabte til os selv, for det her var en kamp, som vi sagtens kunne have vundet, hvis vi var kommet ud med et bare nogenlunde energiniveau. Der overmatchede Horsens helt klart, siger Team FOG Næstved-træner Arnel Dedic.

Team FOG Næstved-træneren kan nogle gange have et lettere anstrengt forhold til den danske dommerstand, men efter kampen mod Horsens var der ingen vrede rettet den vej.

- Det her var udelukkende os selv, vi kan takke for resultatet. Det var en katastrofe. Så enkelt kan det siges, påpeger Arnel Dedic.

Team FOG Næstved spillede en skidt første halvleg, og ved pausen var man bagud med 43-30. Der var dog håb om en tæt kamp, hvis blot Team FOG Næstved kunne komme lidt i gear til de sidste 20 minutter.

Det skete bare aldrig.

- Vi havde chancerne for at komme tilbage i kampen. Jeg stod med fornemmelsen af, at vi bare med lidt bedre holdspil og en lidt bedre indstilling kunne gøre kampen tæt igen. Det var vi aldrig tæt på at gøre, konstaterer Arnel Dedic.