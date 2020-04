Se billedserie Sergej Rudovic ses her underskrive en kontrakt med Team FOG Næstved. Han har tidligere spillet i Stevnsgade og BMS, men den seneste sæson blev tilbragt i Sverige. Privatfoto

Team FOG skriver med to teenagere

Team FOG skriver med to teenagere

Sport Sjællandske - 17. april 2020 Af Simon Ydesen

Team FOG Næstved har allerede de første etablerede spillere på kontrakt til næste sæson i skikkelse af Esben Reinholt og Jahmal Jones, men nu kan man føje et par talenter til listen over spillere til 2020/21-sæsonen.

Guarden Malte Gamborg Larsen, der også var en del af truppen til den sæson, som corona-pandemien afsluttede før tid, bliver nu opgraderet til kontraktspiller. Han har fået en kontrakt, der rækker to år frem i tiden. I øvrigt er han søn af direktør Andreas Larsen, der dog understreger, at kontrakten er kommet i stand efter ønske fra cheftræner Arnel Dedic.

Arnel Dedic har også haft en finger med i spillet i rekrutteringen af et andet stort talent.

17-årige Sergej Rudovic skifter til Team FOG Næstved fra svenske Södertälje.

Sergej Rudocvic beskrives af Team FOG Næstveds direktør Andreas Larsen som et stort talent i samme kaliber som Mads Bonde og Filip Rajovic, der tidligere har gennemgået en stor udvikling i Team FOG Næstved.

- Sergej er det største talent, vi har haft i klubben siden Mads Bonde. Det er der ingen tvivl om. Han er meget spændende, og vi håber at kunne udvikle ham til en topspiller, siger Andreas Larsen.

Selv er Sergej Rudovic meget begejstret for at have skrevet kontrakt med den sydsjællandske basketklub.

- Det er en rigtig god mulighed for mig, og jeg er blevet begejstret for den professionalisme, som klubben udviser. Derudover ved jeg også, at Arnel Dedic er en ekstremt dygtig træner, så jeg har en forventning om, at jeg kan udvikle mig meget under hans ledelse, siger Sergej Rudovic.

At Sergej Rudovic har et stort talent for spillet understreges af det faktum, at han har fået tilbudt at spille for store europæiske klubber som Alba Berlin og Buducnost, hvilket han dog har afslået for i stedet at spille for Team FOG Næstved.

- Jeg har valgt Næstved, fordi det er en klub, hvor der bliver sat fokus på min individuelle udvikling i et rigtig godt træningsmiljø. Hvis jeg havde valgt en større klub, ville der være mange flere spillere, og jeg ville ikke få den samme mulighed for at sætte fokus på min egen udvikling, hvilket Team FOG Næstved er meget indstillet på at hjælpe mig med, siger Sergej Rudovic, der håber på at spille sig på det serbiske U18-landshold i løbet af sommeren.

Når næste sæson indledes er det planen, at Sergej Rudovic flytter til Næstved, hvor han skal læse HF ved siden af basketball-aktiviteterne.

Andreas Larsen er begejstret for, at det er blevet til aftaler med et par unge talenter, og han håber, at det ikke er de sidste talenter, man kan præsentere i denne omgang.

- Det er en kulmination af flere ting. Punkt et er talenterne her så gode, at de er aktuelle i forhold til ligaholdet, og punkt to er det også en god måde at vise noget rettidigt omhu i forhold til et sponsormarked, som vi ikke ved hvordan vil reagere efter coronaen, siger Andreas Larsen, der understreger, at han fortsat regner med at hente et par stærke amerikanske profiler ind for at toppe den kommende trup.