Team FOG skriver med ombejlet talent

- Det er et skridt op niveaumæssigt og økonomisk. Jeg har præsteret godt i Værløse, og er blevet udtaget til landsholdet. Men nu er jeg også ivrig for at vise, at jeg kan præstere på samme niveau på et bedre hold. Og for at udvikle mig endnu mere, har jeg også brug for konkurrence hver dag til træning, og for at spille de store kampe. Så målet er at blive en profil på holdet, og at vi ender i slutspillet og i kampen om medaljer. På sigt er mit personlige mål derudover at komme til en god klub ude i Europa, hvor jeg håber Næstved bliver et skridt på den vej, lyder det fra Martin Poulsen.