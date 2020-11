Team FOG præsterer overskud

Andreas Larsen kan for ottende år i træk glæde sig over, at Team FOG Næstved har præsteret sorte tal på bundlinjen. Denne gang er der tale om et overskud på 81.000 kroner. Foto: Simon Ydesen

Sport Sjællandske - 26. november 2020 kl. 20:34 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen

Der er styr på butikken hos Team FOG Næstved. Det må være konklusionen, efter klubben for ottende år i træk har præsenteret et overskud på bundlinjen.

81.000 kroner lyder resultatet for det seneste regnskabsår på. Her er der tale om et regnskabsår, der løber fra 1. juli til 30. juni.

Med andre ord kom COVID-19 ind og blandede sig i de afsluttende måneder af regnskabsåret.

- Først og fremmest er jeg meget tilfreds med, at vi igen har præsteret at lave et overskud. Det er måske ikke et stort overskud, men det er heller ikke målet. Jeg er bare glad for, at vi i denne meget usædvanlige tid er i stand til at levere et godt regnskab, siger direktør og ejer i Team FOG Næstved Andreas Larsen.

Team FOG Næstved havde gang i en fornuftig sæson rent sportsligt, da corona-pandemien i midten af marts satte en brat stopper for sæsonen.

På daværende tidspunkt stod basketligaen på tærsklen til slutspillet, og aflysningen betød, at en klub som Team FOG Næstved gik glip af både sponsorbonusser for slutspilspræstationer og ikke mindst entréindtægter fra slutspilskampene, der normalt er de kampe, der trækker flest betalende tilskuere i Næstved.

Til alt held for Andreas Larsen og Team FOG Næstved har den danske stats forskellige økonomiske hjælpepakker gjort det godt ud for de tabte indtægter.

- Ved at sæsonen blev aflyst før slutspillet, gik vi glip af cirka 260.000 kroner i sponsorbonusser. Derudover tabte vi en del penge på manglende entréindtægter, men her har statens forskellige hjælpepakker gjort godt op for det, siger Andreas Larsen.

- Vi fik cirka 300.000 kroner via hjælpepakkerne, og det betyder, at vi går nogenlunde i nul på den front. På bundlinjen har corona altså ikke gjort så stor en negativ forskel, som vi kunne have frygtet. Det er mere en teknikalitet i forhold til omsætningen, der er ændret på. Pengene fra hjælpepakkerne går ikke ind som en del af omsætningen, så vores omsætning er naturligvis faldet i forhold til tidligere år. Jeg forventer dog, at vi er tilbage på det normale omsætningsniveau i det igangværende regnskabsår, siger Andreas Larsen.

I de foregående år har Team FOG Næstved haft en omsætning på cirka 6,5 millioner kroner.

Andreas Larsen er normalt meget positiv af sind - måske lige med undtagelse af, når Team FOG Næstved har tabt. Derfor er han også optimistisk i forhold til fremtiden for Team FOG Næstved på trods af den nuværende COVID-19-situation.

- Jeg tillader mig at være optimistisk, fordi vi har nogle meget loyale sponsorer. Mange af dem har været en del af vores netværk i 5, 10 eller 15 år. Det betyder, at vi fortsat nyder en fantastisk opbakning, og den er altafgørende for, at vi kan eksistere og tillade os at håbe på bedre tider i den nuværende situation, siger Andreas Larsen.