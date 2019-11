Direktør og ejer i Team FOG Næstved Andreas Larsen kan være tilfreds med det seneste årsregnskab, hvor det blev til et plus på 170.172 kroner før skat. Foto: Simon Ydesen

Send til din ven. X Artiklen: Team FOG præsenterer solidt overskud Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Team FOG præsenterer solidt overskud

Sport Sjællandske - 27. november 2019 kl. 19:19 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For syvende regnskabsår i træk kan Team FOG Næstved glæde sig over, at man har sorte tal på bundlinjen.

Nærmere bestemt har man for regnskabsåret 2018/19 præseteret et overskud på 170.172 kroner. Det er et resultat, der skaber tilfredshed hos direktør og ejer Andreas Larsen.

- Det er et fint og tilfredsstillende resultat. Vi har som en helt klar målsætning for hvert eneste regnskabsår, at vi skal levere et regskab i plus på samme måde, som vi hver sæson har sportslige målsætninger, siger Andreas Larsen.

Netop de sportslige resultater var svingende undervejs i det seneste regnskabsår, og derfor har det også udfordret seneste regnskabsår på samme måde som flytningen fra Arenaen til Hal 1 vil påvirke det igangværende regnskabsår hos Team FOG Næstved.

- Rent sportsligt nåede vi vores målsætning om at få DM-medaljer, men vi tog ikke den lige vej. Det var lidt af en slalomtur, og det har naturligvis også påvirket regnskabet, så alt i alt er jeg meget tilfreds med resultatet, siger Andreas Larsen, der fortæller, at omsætningen er nogenlunde på samme niveau som i forrige regnskab. Det vil sige cirka 6,5 millioner kroner.

- Målet er ikke, at vi skal lave størst muligt overskud, men vi vil gerne drive en sund og ansvarlig forretning, hvor der kan være plads til sportslige udfald, og det fundament har vi efterhånden fået oparbejdet, siger Andreas Larsen.

Team FOG-direktøren satser på, at det igangværende regskabsår også skal munde ud i et overskud, og han håber på, at man stille og roligt kan lægge lag på det sportslige niveau, så man kommer tættere på Bakken Bears i toppen af dansk basket. Der er dog også udfordringer forbundet med flytningen fra Arenaen til Hal 1, som Andreas Larsen skal tænke ind i den videre drift og udvikling af Team FOG Næstved.

- Med de nuværende rammer i Hal 1 kan vi ikke blive ved med at vækste på sponsorsiden. Der er næppe plads til 100 sponsorer mere, men vi forsøger at få det bedste ud af de nuværende rammer og muligheder, siger Andreas Larsen.

Offentliggørelsen af det seneste årsregnskab markerer også et skifte på formandsposten i Team FOG Næstveds bestyrelse, hvor erhvervsmanden Niels Fog siden Team FOG Næstved blev en selvstændig virksomhed for lidt over tre år siden har været formand. Nu træder han ud af bestyrelsen og lader sig afløse af Lars Glasow Carlsen, partner i konsulentvirksomheden CNSLT, som ny formand. Den ledige plads i bestyrelsen overtages af Søren Voltzmann, der er produktionsdirektør hos Emerson.