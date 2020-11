Team FOG opgraderer holdet

DeAndre Abram er fortid i Team FOG Næstved, der i stedet henter hans landsmand Jalen Nesbitt til klubben. Foto:Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Sport Sjællandske - 30. november 2020 kl. 12:00 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen

Team FOG Næstved har været ukarakteristisk tilfreds med de udenlandske indkøb i dette efterår, så meldingen fra direktør Andreas Larsen har hele tiden været, at man ikke ønskede at sige farvel til nogle af de udenlandske spillere i utide.

Den holdning er dog blevet ændret de seneste dage. Klubben har nemlig valgt at ophæve med DeAndre Abram, der også var klart den svageste af de amerikanske spillere i klubben. Når det er sagt, var DeAndre Abram ikke ligeså skidt kørende, som det tidligere er set for udenlandske spillere i Team FOG Næstved, så årsagen til fyringen er en lidt anden end den normale forklaring om manglende niveau.

- Vi har valgt at sige farvel til DeAndre Abram, fordi vi føler, at det nuværende marked har åbnet op for nogle muligheder, vi er blevet nødt til at forfølge, siger Andreas Larsen.

- Vi befinder os i et marked, hvor vi ganske enkelt har fået mulighed for at hente nogle spillere, som vi normalt ikke får mulighed for at hente, siger Andreas Larsen.

Når han nu ændrer standpunkt i forhold til at skifte en spiller ud, hvilket er en halvdyr affære, så skyldes det ikke mindst, at konkurrenterne ikke ligger på den lade side.

- Vi har vurderet, at vi har brug for at forstærke holdet, hvis vi skal være med i kampen mod hold som Randers, Horsens og Svendborg, der også opruster. Derfor greb vi denne mulighed, da den opstod, siger Andreas Larsen.

Muligheden han refererer til er Jalen Nesbitt. Der er tale om en 27-årige guard/forward, som kommer til Team FOG Næstved og afløser DeAndre Abram, der i stedet er sendt på klubjagt.

- Jalen Nesbitt blev i sidste sæson kåret som årets spiller i den bedste slovakiske liga, og han har også tidligere gjort det godt i spansk basket. Normalt ville han ligge langt udenfor vores økonomiske rækkevidde, men vi har altså fået ham tilbudt, og det er et tilbud, der er for godt at takke nej til, siger Andreas Larsen.

Dermed indikerer Team FOG Næstved-direktøren også, at han har store forventninger til Jalen Nesbitt.

- Jeg forventer, at han går ind og bliver en af de bedste spillere på vores hold og en profil i ligaen. Vi skal som sagt blive bedre, hvis vi skal konkurrere med de øvrige tophold i denne sæson, og det kan han være med til at gøre, siger Andreas Larsen.

Jalen Nesbitt er 198 centimeter høj og er betegnet som en meget atletisk spiller, der kan score point og rebounde, som sine to store spidskompetencer. Han har fire års erfaring fra europæisk basket, og man må derfor forvente, at han fra dag et kan gå ind og spille med uden den store tilpasningsperiode.

Andreas Larsen er som altid forsigtig med at kaste penge efter en sportslig investering, og særligt i et coronaramt sponsormarked, er der grund til at gå med både livrem og seler. Når det er sagt, så er corona måske mere end noget andet årsagen til, at Team FOG Næstved i disse uger får tilbudt flere spændende navne med et niveau, som man ellers ikke ser i dansk basket, hvis man tager Bakken Bears ud af ligningen.

- Det kan godt være, at det er corona, der har gjort noget ved markedet, fordi vi får tilbudt flere spillere og bedre spillere, end vi normalt får tilbudt på denne tid af sæsonen, siger Andreas Larsen, der ikke forventer flere udskiftninger eller tilføjelser til Team FOG Næstved-truppen.