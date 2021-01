Rasmus Blak var en af de få Team FOG Næstved-spillere, der kunne være sin indsats bekendt i en ret skidt Team FOG Næstved-præstation. Foto: Anders Ole Olsen

Team FOG kan ikke vinde mod ligeværdig modstand

28. januar 2021

Team FOG Næstved endte med at tabe 77-81 til Svendborg Rabbits efter en meget ujævn kamp, hvor Team FOG var tæt på at levere et kæmpe comeback.

Efter første halvleg så det skidt ud for Team FOG Næstved. Meget skidt. Én ting var, at man var bagud med 34-49. Noget andet var, at Team FOG Næstved lignede et mandskab uden en plan og uden den fornødne ild i øjnene.

Mens Svendborg havde ramt 7 af sine 11 forsøg bag trepointslinjen, så havde Team FOG Næstved blot ramt sølle tre ud af 18 forsøg fra samme distance. Den forskel var på mange måder sigende for den relativt klare føring til gæsterne. Tilbage stod det indtryk, at dette var en af sæsonens dårligste halvlege fra det formsvage baskethold.

Dermed var Team FOG Næstved godt på vej mod sit syvende nederlag i træk mod et Pro A-hold. En alt andet end imponerende statistik, som har efterladt Team FOG Næstved i tabelmæssig ingenmandsland. Det ligner alt andet lige en femteplads til sydsjællænderne, hvilket er alt andet end imponerende. Det store problem har hele sæsonen været, at præstationen har været omtrent ligeså stabile som nitroglycerin. Der har været alt for mange udfald. Typisk af en halvlegs varighed, men samlet set har disse udfald kostet mange oplagte sejre.

Denne gang var der også store udsving i Team FOG Næstveds præstationer. Det fik man i den grad set efter pausen.

Det var et forvandlet Team FOG Næstved-hold, der kom ud til anden halvleg. Spillere som unge Rasmus Blak, Philip Hertz og Samuel Idowu leverede pludselig fremragende præstationer, og derfor var Team FOG Næstved pludselig på vej mod et comeback, der på mange måder kunne blive et vendepunkt i en sløj sæson.

I tredje quarter formåede Team FOG Næstved sågar at bringe sig foran, og efter den tredje af de fire quarters havde Team FOG Næstved udlignet, så stillingen var 59-59. Man havde med andre ord vundet de første 10 minutter af anden halvleg med imponerende 25-10.

De gode takter blev dog afløst af endnu en mangelfuld afslutning fra Arnel Dedics tropper. De sidste 10 minutter var det atter Svendborg, der iførte sig kampens førertrøje, og den forblev på de sydfynske skuldre kampen ud. Oftest blev en god aktion fra Team FOG Næstved afløst af en tilsvarende dårlig.

- Vi må bare være ærlige og sige, at det her ikke er godt nok. Jeg forstår ikke, hvorfor vi skal ud på kanten for at kunne præstere og ligne et hold. Det var skidt i første halvleg, men da vi begyndte at spille som et hold i tredje quarter, så var det ikke så svært, men i fjerde quarter begyndte vi igen at spille for panisk. Det blev alt for hektisk, og det nytter ikke noget, siger Arnel Dedic.

Team FOG Næstved-træneren er klar over, at det ikke er prangende med den sløje statistik mod de øvrige Pro A-hold, hvor man skal helt tilbage til begyndelsen af december for at finde den seneste sejr over et andet Pro A-hold. Dengang vandt man over netop Svendborg Rabbits. Siden er det blevet til to nederlag mod kaninerne, to nederlag mod Bakken, to nederlag mod Randers og et nederlag mod Horsens.

- Vi må prøve at finde ud af, hvordan vi får spillerne til at præstere uden, at vi skal helt derud, hvor vi spiller på vores overlevelsesinstinkter, siger Arnel Dedic.