Team FOG henter profil hjem

Team FOG Næstved har sikret sig en markant forstærkning til den kommende sæson, da man har skrevet en et-årig kontrakt med klubbens tidligere anfører Philip Hertz.

For et år siden sagde Philip Hertz farvel og måske på gensyn til Team FOG Næstved. Den daværende Team FOG Næstved-anfører og store profil havde lyst til at prøve sig selv af i udlandet.

Nu et år senere vender han dog snuden hjem igen til netop Team FOG Næstved efter et år i israelsk basket.

- Jeg ser meget frem til at komme tilbage til Team FOG. Jeg har haft et fantastisk lærerigt år i Israel, hvor jeg har spillet på hold med spillere, der har været på højeste niveau, og det har jeg lært meget af, så jeg kommer tilbage som en mere erfaren spiller, siger Philip Hertz.

Frem til corona-pandemiens udbrud spillede han for Hapoel Sheva i den bedste række i Israel, og her spillede han sammen med tidligere NBA og Euro League-spillere. Altså spillere, der har været på det højest mulige niveau.

- Det kan godt være, at det er spillere, som ikke længere er helt så hurtige, som de har været, men de kan stadig være med, og det var meget interessant og inspirerende at se, hvordan de tilpasser deres spil til deres evner, og så var det også meget interessant for mig at se, hvordan de agerer på og udenfor banen. Der er helt sikkert meget inspiration, som jeg har fået med tilbage til Team FOG Næstved, siger Philip Hertz.

Direktør for Team FOG Næstved Andreas Larsen er ikke overraskende meget glad for tilgangen af den tidligere anfører og nuværende landsholdsspiller.

- Det betyder meget for os, at vi får en spiller som Hertz tilbage til klubben. Både i forhold til spillet på banen men også i forhold til, at folk kender ham. De ved, hvad han står for, og det er altså på flere måder en kæmpe gevinst for Team FOG Næstved, siger Andreas Larsen.

Philip Hertz kom første gang til Team FOG Næstved i 2014 efter et college-ophold i USA, og han nåede at spille fem sæsoner i Team FOG Næstved, inden turen sidste sommer gik til Israel og Hapoel Sheva.

- Philip formåede i sin første periode i klubben at blive en vigtig del af kulturen i Team FOG Næstved. Han blev anfører og en stor profil på holdet samtidig med, at han udviklede sig til at være fast landsholdsspiller. Det er altså en rigtig dygtig spiller, vi får tilbage til klubben, understreger Andreas Larsen.

Med Philip Hertz tilbage i klubben er der også en god grundstamme på næste sæsons Team FOG Næstved-hold, der både kender klubben og ikke mindst træner Arnel Dedic

- Det skal meget gerne ende med at være en fordel for os, at vi skal have færre helt nye spillere ind, end vi normalt skal. Vi har en gruppe unge talenter på vej frem, og så har vi etablerede spillere som Jahmal Jones, Miki Novovic, Esben Reinholt og nu altså Philip Hertz, der kender klubben i forvejen og ikke mindst Arnel Dedic. Det er alt sammen med til at gøre det indledende arbejde inden sæsonstarten noget nemmere for nye såvel som gamle ansigter, siger Andreas Larsen.

