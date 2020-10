Jeremy Williams er tilbage hos Team FOG Næstved, som han senest spillede for i sæsonen 2018/19. Foto: Simon Ydesen

Send til din ven. X Artiklen: Team FOG henter gammel kending Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Team FOG henter gammel kending

Sport Sjællandske - 06. oktober 2020 kl. 00:24 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen

Det var alt andet end prangende, da Team FOG Næstved slæbte en sejr i hus i sæsonpremieren ude mod Bears Academy.

Måske derfor har klubbens ledelse med direktør Andreas Larsen og træner Arnel Dedic i spidsen været hurtig til at reagere. Man har ikke fyret en spiller, men man har til gengæld hentet en tidligere spiller tilbage til klubben. Der er tale om Jeremy Williams, der også var en del af Team FOG Næstveds mandskab for to sæsoner siden, da han agerede værdifuld backup til P.J. Thompson.

Den opgave løste den rutinerede guard med stor kvalitet, og det er en lignende rolle, han er hentet tilbage til Næstved for at varetage denne gang.

- Vi har vurderet, at vi er lidt sårbare på vores guard-positioner, fordi vi kun har Jahmal Jones til at dække vores point guard. Vi vil gerne kunne bruge Alante Fenner mere som pointscorer, så derfor har det været en prioritet at hente en ekstra guard, der kan sætte spillet op, når Jahmal Jones skal have pause, forklarer direktør Andreas Larsen.

- Jeremy Williams gjorde det solidt i samme rolle, da han var i klubben første gang, så vi er nogenlunde sikre på, hvad vi får med ham på holdet.

Team FOG Næstved går altid efter at spille med i toppen af basketligaen, men det kan vise sig at blive svært i denne sæson. Bakken Bears ser nemlig ud til at have et hold, der vinder DM-guld uden de store problemer, og de øvrige tophold har også oprustet gevaldigt frem mod denne sæson.

Senest har Randers hentet Jonathan Jeanne tilbage til klubben, og den 218 centimeter høje centerspiller viste sidste sæson, at han er en kæmpe profil i den danske liga. Blandt andet scorede han 38 point i en kamp mod Team FOG Næstved.

- Jeg kan se, at både Horsens og særligt Randers har hentet godt ind til denne sæson, så der bliver hård kamp om pladserne efter Bakken. Bakken har et helt andet økonomisk fundament end alle andre i ligaen, og når Randers og Horsens opruster på den måde, så bliver det en udfordring at følge med, men vi håber, at vi kan forløse vores eget potentiale, for så kan vi også kæmpe med, men det er nogle imponerende signings de andre har lavet, siger Andreas Larsen.

Tirsdag aften møder Team FOG Næstved Svendborg Rabbits i sæsonens første hjemmekamp. Det er samtidig en kamp, der bliver den første styrkeprøve mod et af de andre tophold. Her vil man ikke have Jeremy Williams til rådighed, da han først lander i Danmark onsdag morgen.

- Det bliver spændende at se, hvor vi står i forhold til Svendborg. De har også fået sat et stærkt hold sammen til denne sæson, siger Andreas Larsen.