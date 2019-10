Se billedserie Javier Marin er fortid i Team FOG Næstved. Han og Jacquil Taylor har fået ophævet kontrakterne. I stedet bringer Team FOG Næstved en ny amerikansk guard ind på holdet. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Team FOG fyrer to og henter en

Sport Sjællandske - 28. oktober 2019 kl. 15:17 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der har været gang i svingdøren hos Team FOG Næstved efter en mildt sagt svingende sæsonstart. Denne gang er det farvel til Jacquil Taylor og Javier Marin.

- Vi har valgt at sige farvel til Jacquil Taylor, fordi han har så mange fysiske udfordringer, at vi ikke ved, hvornår han kan spille igen. Det er ikke direkte skader, men hans problemer med fødder, ryg, knæ og så videre gør, at vi ikke kan beholde ham, fordi vi ikke tror, han kommer til at spille ret meget, hvis noget overhovedet, siger Andreas Larsen.

I forhold til afskeden med Javier Marin er sagen en anden. Den spanske guard er yderst vellidt i truppen, og han har vist gode egenskaber udenfor banen, men typemæssigt passer han ikke ind i Arnel Dedics spilkoncept.

- Vi vil gerne spille hurtigere, og det er Javier Marin ikke typen til. Så han passer ganske enkelt ikke ind i konceptet. Det er en hård beslutning, men vi kan ikke se bort fra det faktum, at vi har brug for noget andet på guard-positionen, hvis vi skal have succes i denne sæson, siger Andreas Larsen.

Klubejeren har i stedet skrevet kontrakt med en ny amerikansk guard.

Jahmal Jones kommer til Team FOG Næstved med masser af erfaring fra andre europæiske ligaer.

- Han har spillet i Ungarn, Estland og Tjekkiet, før han i sidste sæson var i finalen med sit slovakiske hold, så det er en erfaren spiller, som vi får ind i stedet for Javier Marin, siger Andreas Larsen.

Jahmal Jones er 28 år, hvilket er en høj alder for en udenlandsk spiller i den danske liga, men det ser Andreas Larsen kun som en fordel.

- Det er et meget ungt hold, vi står med, så derfor er det bestemt et plus, at Jahmal kommer med stor erfaring og har været i Europa i mange år. Det betyder, at omstillingsprocessen alt andet lige bør være nemmere for ham, siger Andreas Larsen.

Jahmal Jones har dobbelt statsborgerskab, da han og repræsenterer Jamaica. Det betyder, at han ikke optager en af klubbens tre amerikanske pladser i spillertruppen, og det giver gode muligheder for at finde en ny center i stedet for Jacquil Taylor.

- Vi arbejder på at hente en ny center ind, og det er det amerikanske marked, vi kigger mod. Jeg håber snart, at vi har noget på plads til den position, for med den tilføjelse forventer jeg, at vi spiller sæsonen til ende med den nuværende trup. Man skal selvfølgelig aldrig sige aldrig, men det er i hvert fald et klart ønske fra min side, siger Andreas Larsen.