Isaiah Walton er fortid i Team FOG Næstved. Foto: Hans Jørgen Johansen

Send til din ven. X Artiklen: Team FOG fyrer amerikaner og henter en ny Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Team FOG fyrer amerikaner og henter en ny

Sport Sjællandske - 13. oktober 2019 kl. 18:30 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fyringssæsonen er ikke overraskende gået ind hos Team FOG Næstved, der har fået en forfærdelig indledning på den nye sæson med en kneben sejr over EBAA og to nederlag til Bakken og Svendborg. Det har fået klubbens ledelse til at skride til handling, og det koster i første omgang Isaiah Walton jobbet hos Team FOG Næstved.

- Vi har set os nødsaget til at ophæve kontrakten med Isaiah, fordi han ganske enkelt er taktisk stærk nok til at være en del af holdet. Individuelt er han en dygtig spiller, men han har i løbet af de par måneder, han har været her, ikke formået at finde ind i det taktiske system, som vi ønsker at spille, så der har ikke været anden løsning end at sende ham videre, siger direktør Andreas Larsen.

Team FOG Næstved-chefen har imidlertid ikke noget dårligt at sige om Isaiah Walton som person. Ofte har man set amerikanske spillere have svært ved at vænne sig til livet i Næstved, men det har ikke været tilfældet for Isaiah Walton.

- Det er en del af gamet at sige farvel til spillere, men det er ikke nemt i det her tilfælde, for Isaiah har faktisk knoklet stenhårdt på siden første dag, men der har bare været nogle ting med hans taktiske forståelse, som vi ikke har fået løst, og det tvinger os til denne løsning, siger Andreas Larsen.

Det har dog ikke taget lang tid for Team FOG Næstved at få en afløser på plads.

Man har nemlig skrevet en to-årig kontrakt med Christian Terrell, som man faktisk allerede har haft en aftale med tidligere på sæsonen. Den oprindelige aftale blev imidlertid revet i stykker, da Christian Terrells kæreste blev ramt af kræft. Det har imidlertid vist sig, at hun nu er godt i gang med et behandlingsforløb, hvor udsigterne er positive. Derfor er der nu atter mulighed for, at Christian Terrell kan tage til Europa, nærmere bestemt Næstved, for at spille basketball.

- Det er en rigtig fin løsning, som vi har fundet i denne situation. Christian var en spiller, som vi i første omgang var meget glade for at have skrevet kontrakt med, og nu da chancen har budt sig, så er det oplagt, at vi henter ham tilbage, når det desværre ikke lykkes med Isaiah Walton, siger Andreas Larsen til Sjællandske.