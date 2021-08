Yempabou Kevin »Bubu« Palo har flere års erfaring fra NBA G-League. I sin college-tid spillede han med NBA-spilleren Harrison Barnes for Iowa State. Foto: Iowa State Basketball

Team FOG fortsætter oprustning

Sport Sjællandske - 16. august 2021 kl. 16:00 Af Andreas Lissau Kontakt redaktionen

Allerede sidste uge tog Team FOG Næstveds nye amerikanske træner, Andy Hipsher, hul på træningen for en håndfuld af sine basket-sultne spillere. Og mandag bliver træningsopstarten så »officielt« skudt i gang for hele truppen forud for sæsonstarten i september.

Inden den nye sæson har der været stor aktivitet på klubbens kontor på Mosevej 12, hvor man efterhånden er ved at have fået sat et interessant og slagkraftigt mandskab sammen.

I samme øjemed har Næstveds nye amerikanske træner, via sit netværk i hjemlandet, hjulpet med endnu en amerikansk tilføjelse til spillertruppen.

Denne gang har sydsjællænderne således lavet aftale med combo guarden, Yempabou Kevin »Bubu« Palo.

Med hele seks sæsoner i NBA G-League for Sioux Falls Skyforce på CV'et er amerikaneren et velkendt navn i NBA G-League, der er kendt for at agere »rugekasse« for potentielt kommende NBA-spillere.

Nu har 30-årige Yempabou Kevin »Bubu« Palo dog ønsket at prøve kræfter med europæisk basketball, hvilket sydsjællænderne altså får glæde af.

I »Bubu« Palo får Team FOG en spiller, der både kan spille på positionen som point guard og shooting guard, fortæller Direktør for Team FOG Næstved, Andreas Larsen.

Han glæder sig til at se den nye spiller i aktion på halgulvet i Næstved.

- Det er ret positivt for os, at vi har signet Bubu Palo. Vi glæder os til at se ham på gulvet, men vi tror, at vi har fået en dygtig spiller ind på holdet, som kan spille på point guard-positionen, når vores landsholds guard Frederik (Frederik Hougaard Nielsen red.) er ude, og så vil de også kunne spille sammen. Vi har arbejdet på at få spillere, som også er godt skydende, og det er Bubu Palo. Vi mangler nu kun at hente en enkelt spiller yderligere til truppen, fortæller Andreas Larsen.

»Bubu« Palo er fra USA, men kommer til Næstved på en såkaldt »Cotonou-aftale«, så han ikke tæller som amerikaner.

Yempabou Kevin »Bubu« Palo ankommer til Danmark - og Næstved - tirsdag.