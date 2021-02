Se billedserie Jarel Spellman var den helt store oplevelse for Team FOG Næstved, da man vandt 96-80 ude over Horsens IC. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Team FOG fik revanche

Sport Sjællandske - 10. februar 2021 kl. 22:06 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen

Team FOG Næstved fik i den grad banket skuffelsen over søndagens tabte pokalsemifinale ud af systemet, da Horsens blev besejret 96-80 i en direkte pokalrevanche. Team FOG Næstved havde noget at revanchere, da man tog turen til Jylland for at møde Horsens IC for anden gang på blot fire dage.

Søndag havde østjyderne sendt Team FOG Næstved ud af pokalturneringen efter en meget tæt afgørelse, der krævede overtid. Derfor var det lidt usikkert, om det ville være et Team FOG-mandskab, der skulle slikke sine sår, eller en udgave, hvor der var ild i øjnene for at hævne pokalsemifinale-nederlaget. Til Team FOG Næstved-direktør Andreas Larsens uddelte tilfredshed var det den sidste udgave, som man oplevede i Forum Horsens.

Efter en lige første quarter, der endte med en 26-25-føring til Team FOG Næstved, trak Arnel Dedics tropper for alvor fra i andet quarter.

På fem hæsblæsende minutter blæste Team FOG Næstved Horsens omkuld på en måde, så de gulklædte spillere aldrig kom tilbage i kampen.

18-2 vandt Team FOG Næstved de første fem minutter af andet quarter med, og i den del af kampen var der ingen tvivl om, hvem der herskede i Forum Horsens' luftrum. Det gjorde de to store folk fra Team FOG Næstved Samuel Idowu og Jarel Spellman. Særligt sidstnævnte havde sig en hyggelig aften i Horsens. Det blev til 28 point, seks rebounds og hele fire blokerede Horsens-forsøg fra Spellmans side. Noget kunne tyde på, at han er ved at finde slutspilsformen tids nok til at blive en vigtig faktor for Team FOG Næstved.

- Jarel og Sam var suveræne i den her kamp. De dominerede totalt spillet under kurven. Horsens manglede en af deres store folk, men det skal ikke tage noget fra de to, for de gjorde det virkelig godt, siger Andreas Larsen.

Team FOG Næstved-direktøren var taget med i bussen til Horsens, og det var en beslutning, som han på ingen måde fortrød.

- Første halvleg var vores klart bedste halvleg i denne sæson. Vi spillede virkelig god og hurtig basket rent offensivt, og defensivt havde Arnel fået indstillet spillerne virkelig godt. Man kan altid diskutere, om vi var gode, eller om Horsens ikke helt ramte niveauet, men det hænger jo ofte sammen, så måske var de ikke så gode, fordi vi var gode, siger Andreas Larsen.

Anden halvleg formåede Team FOG Næstved at få overstået uden de helt store sværdslag. Der var kontrol på kampen hele vejen til slut, og det gav Team FOG Næstved holdets anden ligasejr i træk mod et andet Pro A-hold, hvilket trods alt er et plaster på såret efter det smertelige semifinalenederlag i pokalturneringen.

- Det er ret vigtigt for os, at vi får nogle succesoplevelser, inden vi går i gang med slutspillet. Vi skal gerne have opbygget en tro på, at vi som hold står godt, og det er den her slags præstationer i den grad med til at gøre, så det tegner lovende, siger Andreas Larsen.

Nu er der landsholdspause for Team FOG Næstveds vedkommende. Her er Frederik Hougaard og Philip Hertz udtaget til det danske landshold, der skal forsøge at skrive historie ved at kvalificere sig til EM-slutrunden, hvilket vil være første gang for dansk vedkommende.