Se billedserie De næste tre år kommer der til at stå Engelsted Petersen på maven af Team FOG Næstved-spillerne, når de trækker i kamptrøjen. Revisionsfirmaet fra Næstved er ny hovedsponsor i en tid, hvor det ellers kan være svært at hive sponsorkroner i kassen. Foto: Jens Wollesen

Team FOG får ny hovedsponsor

Sport Sjællandske - 15. oktober 2020 kl. 07:04 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen

Mens mange andre professionelle sportsklubber i øjeblikket har store udfordringer med at holde gange i sponsoromsætningen, så knokler man videre i Team FOG Næstved, hvor det rent faktisk er gået så godt, at man trods corona har landet en ny hovedsponsor. Oven i købet en lokal forankret virksomhed.

Revisionsfirmaet Engelsted Petersen er ny hovedsponsor i Team FOG Næstved. Det efterhånden hæderkronede firma, der ledes af Lars Engelsted, har igennem mange år været en stor støtte for de lokale sportsflagskibe. Den dedikation overfor lokalsporten kommer nu Team FOG Næstved til gode.

- Team FOG Næstved har i min optik fået skabt et meget professionelt setup, og det er i den grad med til at markedsføre både Næstved men også hele området. Jeg mener, at sport er noget af det bedste, vi som by og område kan markedsføre os på, og det vil jeg gerne være med til at bakke op om, velvidende at vi i Team FOG Næstveds tilfælde taler om en kommerciel virksomhed, siger Lars Engelsted.

I mange år har Lars Engelsted været en markant skikkelse i Næstved Boldklubs sponsornetværk, og det vil han fortsat være, men i fremtiden vil han med garanti også være en markant skikkelse i kredsen af sponsorer i Team FOG Næstved.

- Med Engelsted Petersens engagement i Team FOG Næstved føler jeg, at vi rammer noget regionalt, som passer perfekt for os. Der er ikke andre baskethold i Slagelse, Nykøbing, Ringsted og Køge, så via Team FOG Næstved rammer vi noget regionalt, som passer fint ind i firmaets strategi. Nok er vi lokalt forankret, men vi har mange kunder udenfor Næstved, så det er en fin måde at profilere os på, siger Lars Engelsted.

I modsætning til flere af de nuværende sponsorer i Team FOG Næstved er han særdeles godt inde i sporten, og mens netværksdelen betyder mest for en del andre sponsorer, er Lars Engested langt fra ligeglad med de sportslige resultater.

- Jeg har sagt til Andreas Larsen (direktør i Team FOG) at det er fint nok med god underholdning til førkampsarrangementet, men hvis vi efterfølgende ser Team FOG tabe, så har man jo alligevel glemt alt om den gode musik inden kampen, siger Lars Engelsted.

- Først og fremmest håber jeg på, at ligaen gennemføres i denne sæson, så vi kan komme i hallen og se nogle kampe. Det kan godt være, at det bliver svært at følge med Bakken Bears, men jeg håber, at vi kan kæmpe med Horsens, Randers og Svendborg om at komme i både pokalfinalen og DM-finalerne, siger Lars Engelsted, der ikke lægger skjul på sin passion for at vinde.

- Jeg er en meget dårlig taber, men jeg elsker at vinde, så jeg håber da, at vi kan få nogle sejre og nogle titler at glæde os over til Team FOG Næstved. Det vil være med til at markedsføre byen og området på en fantastisk måde, siger Lars Engelsted.

Direktør i Team FOG Næstved Andrreas Larsen er glad for den opbakning, han har mødt fra Lars Engelsted, der med sit nye hovedsponsorat sender et signal om, at det stadig er muligt at tegne store sponsorater i en ellers svær tid.

- Vi må jo nok se situationen i øjnene. Det er ikke nemme arbejdsbetingelser, som vi har lige nu med COVID-19, men det her er et stærkt signal, siger Andreas Larsen.