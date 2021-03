Se billedserie Team FOG Næstved måtte se sig besejret 93-76 på eget gulv mod et velfungerende Horsens-hold. Foto: Thomas Olsen

Team FOG er langt fra slutspilsform

Sport Sjællandske - 24. marts 2021 Af Simon Ydesen

Team FOG Næstved måtte se sig slået godt og grundigt at Horsens IC, der vandt 93-76 over et til tider blodfattigt sydsjællandsk mandskab.

Præmisserne for onsdagens kamp var vidt forskellige for Team FOG Næstved og Horsens IC. Med en sejr kunne Horsens IC sikre sig grundspillets meget eftertragtede andenplads, mens Team FOG Næstveds skæbne var beseglet allerede med to kampe tilbage af grundspillet. Femtepladsen og en vanskelig indflyvningshøjde til slutspillet var allerede en realitet, men en god præstation mod Horsens kunne dog indgyde lidt optimisme før den kommende kvartfinaleserie, der ser ud til at blive mod Svendborg Rabbits.

Den udtalte motivationsforskel var ikke til at få øje på i første quarter, der var en markant opgradering på intensitets-skalaen fra Team FOG Næstveds side, hvis man sammenligner med den seneste kamp mod Copenhagen, der var en decideret ynk i store dele af kampen.

Særligt Jalen Nesbitt var stærkt spillende. Han leverede otte point i første quarter og var en konstant faktor i forsvarsspillet.

Den gode indledning blev ikke fulgt op, da første quarter blev til anden. Her var det gæsterne fra Østjylland, der satte sig på kampen, og det resulterede i sølle 12 point til hjemmeholdet i de sidste 10 minutter af første halvleg. Med afsæt i en solid defensiv løb Horsens fra Team FOG Næstved. Mod slutningen af første halvleg lignede det noget, som Team FOG Næstved-træner Arnel Dedic har set alt for ofte i denne sæson.

Forsvaret levede ikke op til de minimumskrav, som Arnel Dedic stiller op for defensiven, og offensivt var man tilbage på en udnyttelsesprocent i offensiven, der ikke berettiger til meget andet end fiasko.

Team FOG Næstveds direktør Andreas Larsen har flere gange udtalt, at det er et godt hold, man har samlet i år, og det kan også vise sig at være rigtigt. Problemet er blot, at de øvrige topklubber har samlet hold, der ganske enkelt ser ud til at være bedre.

Spillere som David Efianayi, Charles Callison og Gage Davis har en klasse, som ingen af Team FOG Næstveds spillere på dagen formåede at matche over alle 40 minutter.

Hver gang Team FOG Næstved fik et eller andet til at fungere, kom der et prompte svar fra Horsens, der hele tiden var i stand til at give svar på tiltale. Ved indgangen til de sidste 10 minutter var Team FOG Næstved bagud med 61-69. Undervejs havde Horsens været oppe med hele 14 point, og meget sigende for det forudgående indtryk, kom Team FOG Næstved aldrig i nærheden af at gøre kampens slutning spændende.

Tværtimod nåede man til et punkt, hvor Team FOG Næstved-spillerne var på nippet til at blive klovne i eget cirkus. Der var ganske enkelt klasseforskel på de to hold. Med en enkelt kamp tilbage af grundspillet mod agterlanternen Amager ser det alt andet lige ud til, at Team FOG Næstved går ind til slutspillet med en i bedste fald lunken fornemmelse. I de 16 indbyrdes kampe mod de øvrige Pro A-hold har Team FOG Næstved blot vundet fire og tabt 12.

Den statistik lover ikke godt for det kommende slutspil, hvor Team FOG Næstved med en femteplads i grundspillet har givet sig selv en svær vej mod succes.

- Det er ikke første gang i klubbens historie, at vi har haft en dårlig statistik mod de andre hold, når vi går ind til et playoff, men der er ingen tvivl om, at vi skal have ændret noget til slutspillet, for det så ikke så godt ud i den her kamp, siger Philip Hertz.

Team FOG Næstved-kaptajnen har et specifikt ønske for de kommende træninger, der skal ledsage slutspilsformen.

- Vi skal træne hårdere. Det hele starter på træningsbanen, og bedømt ud fra vores kamppræstationer, så skal vi træne hårdere for at blive bedre, men det tror jeg også stadig på, at vi kan, siger Philip Hertz.