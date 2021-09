Team FOG-direktør: - Det var meget lovende

Holdets nye amerikanske cheftræner, Andy Hipsher, fik en drømmestart ved roret. Onsdag aften skulle det meget gerne blive til endnu en sejr, når Team FOG gæster Herlev. Foto: Andreas Lissau

Sport Sjællandske - 28. september 2021 kl. 22:15 Af Andreas Lissau Kontakt redaktionen

I en nervepirrende sæsonåbner mod en af de forventede direkte konkurrenter, Randers Cimbria, vandt Team FOG Næstved torsdag aften 96-94 foran et veloplagt hjemmepublikum.

Flere af holdets nye profiler - heriblandt amerikanerne Kamerom Williams med sine 31 point og Bubu Palo med sine 21 - viste lovende takter i deres debut.

Og det glæder naturligvis klubbens direktør, Andreas Larsen.

- Jeg synes, det er mange år siden, at vi har haft så ideelt et miks af udenlandske profiler og vores danske drenge. Og man må sige, at det var meget lovende, det vi fik at se fra de nye spillere mod Randers. Vi har kæmpet lidt de seneste par år med at lave tilstrækkeligt med point - det tror jeg ikke bliver en udfordring i år, lyder det fra Andreas Larsen.

Premieresejrens betydning lægger han heller ikke skjul på.

- Det var utrolig vigtigt. Det giver en masse selvtillid. Randers har et rigtig godt hold, der ligesom os selv kun kommer til at blive endnu bedre, som sæsonen går. Det var en kamp, der kunne være gået begge veje. Men vi fik sejren, og det betyder meget for, at vi fremadrettet kommer til at have selvtilliden og troen på det i de der tætte kampe. Derudover betyder det meget for overskuddet og sammenholdet i en ny trup som vores, siger direktøren.

Onsdag efter gælder det så BMS Herlev på udebane.

En kamp Andreas Larsen ikke er bleg for at kalde en »must-win-kamp« - også selvom københavnerne vandt deres første kamp mod BK Amager med 69-80.

- Det er en kamp, vi skal vinde. Men det sker at topholdene snubler mod de på papiret dårligere hold. Det kan være svært at ændre momentum i en kamp, hvor man har fået en dårlig start. Så det er vigtigt, at vi kommer ud som lyn og torden. Det tror jeg også, vi kommer til. Spillerne er ivrige for at vise, hvad de kan. Og så håber jeg, at det så også bliver en kamp, hvor vi kan få givet vores unge talenter en masse minutter.

Foruden en småskadet Alonzo Nelson-Ododa meldes alle mand fit for fight.

Kampen mod Herlev fløjtes i gang klokken 20.00.