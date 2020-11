Se billedserie Jahmal Jones og de øvrige Team FOG Næstved-spillere endte med at løbe fra Amager. Foto: Kim Rasmussen

Team FOG Næstved savnede ikke bossen

Sport - 12. november 2020

Team FOG Næstved hentede den ventede sejr over BK Amager i en kamp, som blev vundet 72-63 af sydsjællænderne.

Team FOG Næstved-træner Arnel Dedic måtte lettere ængstelig se til fra tilskuerpladserne, da hans mandskab mødte BK Amager på hjemmebane.

I den forrige kamp mod Værløse var Arnel Dedic blev bortvist fra bænken, og sådan noget koster en karantænedag. Vel at mærke den første karantænedag, som han har raget til sig i sin tid som Team FOG Næstved-træner.

Det forfremmede den normale assistenttræner Josip Jelcic til cheftræner for en aften. Den opgave slap han fra uden at få ridser i renommeet.

I første halvleg var det dog på ingen måde overbevisende. Helt som ventet kom det unge Amager-hold til Næstved for at spille sin chance. Amagerkanerne bed fra sig, og det gav en kamp, der langt ind i tredje periode var en lige forestilling.

Med to minutter tilbage af tredje quarter var Team FOG Næstved blot foran med 47-46, og efterveerne fra den ufrivillige coronapause, der ramte holdet i slutningen af oktober, kom igen op til overfladen.

Team FOG Næstveds offensiv virkede nemlig ikke bare uskarp i afslutningerne. Også i forhold til at træffe de rigtige beslutninger kunne man fornemme, at det var et uskarpt og mest af alt ukoncentreret Team FOG Næstved-hold, der traskede rundt på banen i de første tre fjerdedele af kampen. Blandt andet forsøgte flere af Team FOG Næstved-spillerne at lave spektakulære cirkus-scoringer, mens kampen fortsat var helt lige. Det er normalt den slags scoringsforsøg man ser, når et hold er foran med mere end 30 point. Den slags ekstravagante forsøg går sjældent godt, når man netop ikke er stort foran, og ganske rigtigt, så missede man også en række nemme scoringer, fordi det skulle se smart ud.

Hvis Arnel Dedic havde været på sidelinjen havde han med garanti været klar til at starte tredje verdenskrig mod de spillere, der havde ageret udisciplineret, men nu stod han i stedet gemt væk bag tilskuerpladserne og kunne hverken gøre fra eller til. De korslagte arme under store dele af kampen afslørede også ganske klart, at han ikke havde nogen telefon eller anden kommunikationsform med bænken undervejs.

Måske kunne han agere så relativt roligt, fordi han ligesom så mange andre blandt publikum hele tiden sad med fornemmelsen af, at Team FOG Næstved burde kunne rykke fra det unge Amager-hold, hvis man lige strammede grebet om kampen i fem minutter.

Netop den sikkerhedsventil blev udløst i slutningen af tredje quarter og begyndelsen af fjerde, da Team FOG Næstved etablerede en føring på cirka 15 point. Den føring formåede Amager ikke efterfølgende at true. Derfor kunne Josip Jelcic notere sig sin anden sejr af ligeså mange mulige som fungerende cheftræner for Team FOG Næstved.

- Du skal lige huske, at jeg også vandt den forrige kamp i Værløse. Jeg måtte jo færdiggøre den som cheftræner, da Arnel var blevet bortvist, siger en grinende Josip Jelcic.

Han var helt på højde med situationen undervejs, og der var heller ingen tvivl om, hvad der manglede for at trække fra Amager tidligere end det blev tilfældet.

- Vi havde ikke den nødvendige disciplin i vores spil. Alt for ofte kom vi til at spille alt for individuelt, og var ikke godt nok. Det blev bedre i de perioder, når vi satte Miki Novovic på banen. Han var afgørende for, at vi fik ro på spillet, siger Josip Jelcic, der glæder sig til at komme tilbage til rollen som assistenttræner.

- Rollen som cheftræner er velkendt for mig, men jeg har det godt som assistenttræner, så jeg har vist gjort mit som cheftræner i denne omgang. Det er godt, at Arnel er tilbage, siger Josip Jelcic.

Han kan indtage sin vante rolle, når Team FOG Næstved tirsdag får besøg af Randers Cimbria.

- Vi skal være klar til en helt anden type udfordring i den kamp, men det ved vi godt, og vi ved, at vi stadig har et stort stykke arbejde foran os, siger Josip Jelcic.