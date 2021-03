Team FOG Næstved mod Rabbits i kvartfinalen

Det står klart efter mandagens sidste runde i grundspillet, hvor sydsjællænderne helt som ventet fik en sejr ude over bundholdet i Pro B, BK Amager, mens »kaninerne« fra det sydfynske tabte ude til Bakken Bears.

Dermed ender Svendborg som nummer fire, mens Team FOG Næstved tager femtepladsen. Det matcher de to op i kvartfinaleserien, der spilles som bedst af fem kampe. Den første spilles i Svendborg 5. april.

Gæsternes Samuel Iduwo indledte festen for Team FOG Næstved med blandt andet to dunks og det blev hurtigt til en føring på 14-4. Da første periode var slut, havde Amager dog fået pyntet lidt og var kun bagud med syv point.

Anden periode vandt sydsjællænderne med 10 point og så kom der en lille nedtur i tredje periode, som hjemmeholdet faktisk vandt med tre point. Her scorede Team FOG Næstved ikke et eneste point de sidste tre minutter og 20 sekunder.

Det blev rent »Fenner-show« i de sidste syv minutter, hvor han alene scorede for gæsterne. Amerikaneren lavede Team FOG Næstveds sidste 18 point i træk.

Generelt var direktør Larsen dog ikke ovenud lykkelig for præstationen på Amager.

- Vi starter egentlig meget godt og får den pligtsejr, vi skal have. Men lige om lidt skal vi ramme et helt andet niveau, når vi skal møde Svendborg. Vi skal løfte os, for der manglede meget mod Amager, erkender Andreas Larsen.