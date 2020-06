Se billedserie Victor Jatoba fik chancen som angriber, men man kan roligt konkludere, at han ikke greb den chance, da Næstved tabte ude mod Nykøbing. Foto: Rasmus Terkelsen

Tandløse Næstved har kurs mod 2. division

Sport Sjællandske - 21. juni 2020 kl. 14:58 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Generelt er det aldrig nogen god ide at komme bagud i en fodboldkamp, men for Næstveds vedkommende er det ved at udvikle sig til et sikkert nederlag, når man kommer bagud i en 1. divisionskamp. Mod Nykøbing endte man med at tabe 1-2 efter en til tider meget sløj indsats.

I søndagens lokalopgør mod Nykøbing FC overvandt de grønne aldrig en indledende pres fra falstringerne. Et pres der blandt andet førte til en 1-0-scoring efter ni minutter fra Mathias Kristensen, der headede bolden i mål efter sløvt forsvarsspil fra Næstved.

Næstved var under pres i de første 30 minutter. Det normalt så aggressive udtryk var væk men stille og roligt fik man bedre greb om spillet. Jacob Pryts havde i kampens indledning leveret flere store redninger i Næstveds mål, men efter en halv time var det hans kollega Jannich Storch, der på uforklarlig vis stod med bolden i hænderne efter en episode, som Oliver Haurits må få mareridt over. Han forpassede en gigantisk mulighed for at score sit første mål for Næstved.

I stedet slog Nykøbings Emilio Simonsen til, da han inden pausen gjorde det til 2-0 i en situation, hvor Næstved-forsvaret ikke så godt ud.

Næstved forsøgte at skubbe på for en reducering, men oftest strandede de gode intentioner, når bolden kom op omkring de to angribere Haurits og Jatoba, der virkede mere tandløse end et nyfødt spædbarn.

Nykøbing havde for sin del en lang række kontraangreb, hvor man var i overtal, men chancerne blev brændt på stribe. Ikke mindst på grund af en storspillende Jacob Pryts, der var klart bedste mand hos Næstved.

Med 10 minutter tilbage reducerede Ivan Franjic, men det efterfølgende pres mod NFC-målet kastede ikke nævneværdige chancer af sig for Næstved. I stedet må man konstatere, at Nykøbing nu er syv point foran i tabellen.