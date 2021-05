Næstved lignede lørdag et hold, der allerede var gået på ferie. Her ses flere af holdets spillere i aktion fra kampen i sidste runde mod Nykøbing. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Tandløse Næstved fik smæk af Vanløse

Sport Sjællandske - 29. maj 2021 kl. 15:59 Af Niels Nedergaard Kontakt redaktionen

Et forholdsvis tamt Næstved-mandskab kunne intet stille op mod Vanløse og tabte lørdag 1-3 i 2. division.

Det var på papiret en kamp uden det store på spil, da Vanløse og Næstved tørnede sammen lørdag på Vanløse Idrætspark.

Men det var ikke til at se fra første fløjt hos Vanløse, at begge hold absolut ingenting havde at spille for. Hjemmeholdet kom nemlig ud som lyn og torden til opgøret, og der var blot spillet 13 sekunder, da Daniel Dara bragte værterne i front.

Bolden faldt lidt tilfældigt ned for fødderne af Vanløse-spilleren, der tog et fint træk og lagde derefter bolden sikkert i kassen til 1-0. En mareridtsstart for Næstved, der mildest talt lignede et hold, som allerede var gået på sommerferie.

Ondt blev dog værre for gæsterne, for der var blot spillet seks minutter, da hjemmeholdet bragte sig yderligere i front. Karim el Haddouchi var pludselig helt fri ude i venstre side. Herefter tog han et par fine træk ind i gæsternes felt og tøvede ikke et sekund, men sparkede i stedet bolden i nettet til 2-0.

Katastrofale seks minutter for Næstved, der allerede på dette tidspunkt havde en lang vej tilbage i opgøret.

Men pludselig fandt gæsterne en vej tilbage. Ud af ingenting blev Ahmed Hassan spillet helt fri inde i hjemmeholdets felt, og kantspilleren svigtede ikke og sparkede bolden i nettet til 1-2. Pludselig var Næstved med i opgøret igen.

"De Grønne" kom bedre med efter reduceringen, men det var fortsat tydeligt at se, at hjemmeholdet var det farligste hold på banen. Der skete dog ikke mere i resten af første halvleg, og derfor var stillingen 2-1 ved pausen til Vanløse.

Efter pausen udviklede kampen sig til lidt af en åben affære, hvor det bølgede frem og tilbage. Samtidig blev opgøret mere fysisk, og der blev gået til stålet i duellerne.

Næstved var dog bedre med i kampen og var langt mere på bolden end i de første 45 minutter, hvor hjemmeholdet dominerede inde på grønsværen.

Men lige lidt hjalp det for gæsterne, for efter en times spil var Karim el Haddouchi igen på pletten, da han stod helt fri inde i feltet og headede bolden i netmaskerne. 3-1 til Vanløse, hvilket var fortjent nok, selvom Næstved var kommet bedre med i kampen.

Efter Vanløses mål til 3-1 blev det igen en forholdsvis ensidig affære, ligesom tilfældet var i første halvleg. Hjemmeholdet var klart det bedste hold på banen, og det var også dem, der var tættest på at komme yderligere på måltavlen.

Det var også tæt på at blive 4-1 mod kampens slutning, da Vanløse nok en gang spillede sig gennem gæsternes forsvar. Til sidst endte med en god afslutning på mål, hvor bolden kyssede ydersiden af stolpen og strøg lige forbi målet.

Som i begyndelsen af kampen lignede det også, at Næstved-spillerne allerede var gået på sommerferie, for det var et tandløst grønklædt mandskab efter hjemmeholdets mål til 3-1.

Det hele endte derfor med en forholdsvis sikker sejr på 3-1 til Vanløse. Til gengæld kan Næstved stadig glæde sig over, at holdet for længst har sikret sig en sæson i den nye 1. division, der næste år rangeres som landets tredjebedste række.