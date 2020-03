Ahmad El Ahmad kunne smile efter Herlev Fight Night i efteråret, men ved weekendens sjællandske mesterskaber var Korsør-bokseren i et noget andet humør, da han blev diskvalificeret i finalen. Privatfoto

Tandbeskytter førte til diskvalifikation

I 2. omgang blev den 21-årige Korsør-bokser nemlig diskvalificeret, men det var hverken for at slå for dybt, stange eller benytte andre ufine tricks.