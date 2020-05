Normalt ville man give hånd på et nye samarbejde. Talentcheferne Anders Bergendorff (til venstre) og Dennis Jensen nøjedes måtte dog nøjes med en corona-albue, de da havde sat deres underskrift på en aftale mellem Næstved Boldklub, TalentCenter Sydsjælland og TMS Ringsted. Foto: Claus Rasmussen

Talentsamarbejde på tværs af sportsgrene

Sport Sjællandske - 15. maj 2020 kl. 17:55 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der var fremgang for Næstved Boldklub, da DBU forleden delte karakterer ud for talentarbejdet.

Sydsjællænderne fik to en halv stjerne ud af fem mulige og er nu rangeret som nummer 18 i landet, men talentchef Anders Bergendorff er overbevist om, at det kan blive endnu bedre.

Derfor er han også parat til at gå alternative veje, og fredag middag skrev han under på en samarbejdsaftale med håndboldklubben TMS Ringsteds nye talentchef Dennis Jensen.

Aftalen omfatter både Næstved Boldklub, TalentCenter Sydsjælland og TMS Ringsted, og formålet er at styrke blandt andet det sportslige niveau og områder som talentudvikling, markedsføring, administration og måden man arbejder med sine netværksklubber på.

Og det var netop netværkslubberne, der startede det hele.

- I mit nye rolle som sportschef tog jeg med til at møde i Næstved Boldklub om netværksklubber. Der var da også nogle, der kiggede lidt underligt, fordi jeg jo er håndboldmand. Men det kan ikke passe, at vi ikke kan lære noget af hinanden. Det er blevet lidt forsinket på grund af coronaen, men nu prøver vi med et større samarbejde, siger Dennis Jensen og bliver hurtigt suppleret af sin nye samarbejdspartner.

- I værste fald kan vi jo bare bekræfte hinanden i, at vi gør det pisse godt..., siger Anders Bergendorff med et grin.

Anders Bergendorff står i spidsen for cirka 150 fodboldspillere fra U10 til U19, mens Dennis Jensen repræsenterer nogenlunde lige så mange håndboldspillere fra U13 til ungsenior.

I alt er der altså omkring 300 talentfulde boldspillere, der kan se frem til et forbedret produkt.

- Vi er jo ikke konkurrenter. Tværtimod. Så vi kan samarbejde om sportsdiætister, mentaltræning, fysioterapeuter, styrketræning og andre områder, hvor man arbejder på samme måde på tværs af idrætsgrenene, siger Anders Bergendorff.

- Nogle samarbejder går kun ud på at sætte sig ned én gang om året og forlænge aftalen, men det er meningen at Dennis og jeg skal mødes én gang om måneden og hive de personer med ind, som giver mening. Som trænere kan vi jo også lære noget af, hvordan vi tilrettelægger træningen. Så vi skal videndele og sparre, siger han.

På længere sigt er det meningen, at samarbejdet også kan blive mere kommercielt og omfatte sponsorer og tilskuere.

- Folk der er interesseret i fodbold eller håndbold er jo generelt sportsinteresserede, og med den her aftale håber vi at kunne styrke sporten i lokalmiljøet, siger Dennis Jensen, der ikke synes, det er så underligt, at de to parter har fundet sammen.

- Når man samarbejder er der tit en storebror og en lillebror. I vores geografi er vi begge to de store, så hvis vi skulle have en legekammerat, skulle det være Næstved, for vi er to ligeværdige parter, der kan gøre hinanden klogere, siger Dennis Jensen.